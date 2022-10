Valdecilla deniega reducciones de jornada a sus enfermeras: “No sé con quién voy a dejar mi bebé, pero no pienso tragar”

“Por ley tengo derecho a una reducción para conciliar porque primero es mi bebé, pero me han intentado coaccionar para que pidiera una reducción de jornada a su conveniencia y, como he dicho que no, me la han denegado. No sé con quién voy a dejar mi bebé porque tengo lactancia exclusiva, pero no pienso tragar”.

Este es el testimonio de Laura González, una enfermera del Servicio de Urgencias del Hospital Valdecilla de Santander que pidió reducción de jornada por lactancia y que ha visto su solicitud denegada en teoría por la falta de personal para sustituciones.

Su situación no es única y el sindicato CCOO no descarta anunciar movilizaciones si el hospital, que ha tenido premios por promocionar la lactancia materna, no cesa en denegar las reducciones de jornada por maternidad y convierte en un problema de los empleados lo que no deja de ser un problema de gestión de las sustituciones.

“Di a luz hace cinco meses y, a primeros de septiembre, con un mes de antelación, pedí la reducción, como lo hicieron antes muchas de mis compañeras”, relata esta sanitaria a elDiario.es.

La primera respuesta de la Dirección de Enfermería fue pedirla una minoración del plazo del 80% que solicitó. La segunda noticia que tuvo fue que se había decidido no concederla más que la mitad o un tercio de reducción de jornada y que la pidiera por bloques “cuando trabajamos a turnos”. La tercera comunicación fue conminarla a que pidiera la excedencia, y que en ese caso “sí que se iba a cubrir” la plaza. Como la enfermera se mantuvo en sus trece, la petición ahora ha sido denegada y González está poniendo el asunto en manos de abogados, según cuenta a este periódico.

Su petición de reducción del 80% de su jornada es por lactancia en un servicio como el de Urgencias en donde no es insólito que se concedan este tipo de peticiones. Esta enfermera dice sentirse víctima de “un problema de mala gestión, y hasta de mala fe”, pero ella, que renunció a sus vacaciones durante la pandemia, es consciente de que la ley la ampara y va a luchar por sus derechos.

CCOO

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado que la Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla “no hace más que poner zancadillas y trabas a las enfermeras que son madres y que quieren acogerse a su derecho legítimo de solicitar una reducción de jornada”.

Así, desde el sindicato han lamentado que la Dirección de Enfermería “deniega injustificadamente” la reducción de jornada a las madres que la solicitan, “impidiendo su pleno derecho a la conciliación familiar e incumpliendo con el artículo del Estatuto Básico de los Empleados Públicos” (EBEP) que recoge este derecho y que sí se concede en el resto de centros del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Según CCOO, esta situación “cada día se hace más insostenible” pues a su juicio la Dirección de Enfermería “actúa de forma unilateral, denegando las solicitudes de las madres, sin contar siquiera con la representación legal de las trabajadoras y cambiando de criterio constantemente”.

Así, el sindicato ha relatado que en una primera fase, previa a las vacaciones de verano, la Dirección impuso criterios de manera “verbal” a las interesadas en acogerse a dicha reducción.

“Esto ya suponía un cambio de criterio de lo que se venía haciendo hasta ahora”, ha señalado Arantxa Cossío, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, quien ha denunciado que “nunca les dieron a las trabajadoras esos criterios por escrito, pese a que les insistieron y se pidió de manera reiterada. Solo se les daba por teléfono y de manera verbal”.

Para el sindicato, “esta falta de transparencia, este oscurantismo por falta de la Dirección de Enfermería deja en evidencia que quizás los criterios que querían imponer a las personas que querían solicitar esa reducción de jornada eran irregulares y no se ajustaban a la norma”.

En este momento, ha proseguido la portavoz de CCOO, tras las vacaciones estivales, los responsables de personal de Valdecilla “han cambiado la estrategia y directamente deniegan las peticiones de reducción de jornada aludiendo a la falta de enfermeras”.

Por ello, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios ha solicitado al SCS que medie en este asunto y garantice los mismos derechos a “todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción de centro”, aplicando de manera “inmediata” todas las reducciones de jornada solicitadas por las trabajadoras de Valdecilla.

Movilizaciones

De lo contrario, han advertido desde el sindicato, se anunciarán movilizaciones para “garantizar este derecho básico” no solo de los empleados públicos, sino de todos los trabajadores del país, porque “es intolerable que un hospital como Valdecilla deniegue estos permisos”.

“Lo único que van a conseguir es que cualquier trabajadora que tenga o quiera tener hijos prefiera irse a otro centro del SCS donde no se produzcan estas irregularidades”, ha advertido Cossío, para quien “la gestión de personal de la Dirección de Enfemería deja mucho que desear, más cuando en algunos casos esa solicitud de reducción de jornada se ha pedido con más de dos meses de antelación. Si con dos meses de antelación son incapaces de planificar una ausencia, apaga y vámonos”, ha opinado.

El sindicato ha lamentado además la “poca voluntad de diálogo y negociadora” que a su juicio ha mostrado la Dirección de Enfermería pues la representación de la plantilla le ha enviado diversas solicitudes de reunión sin que haya habido “ningún tipo de respuesta”.

Y las “pocas explicaciones” que ha ofrecido el SCS o la Gerencia de Valdecilla “vienen siempre precedidas de la alusión al gran número de bajas” en el colectivo de enfermería, “pero en lugar de movilizar a los servicios de prevención para intentar recabar cuáles son las razones por las que el personal sanitario enferma, se culpabiliza a las madres trabajadoras de esta situación denegando las reducciones de jornada”, ha lamentado Cossío.

En este sentido, el sindicato ha asegurado que parte de ese “déficit de personal” está causado por el “importante aumento de las cargas de trabajo” a raíz de la pandemia, el “agotamiento por excesos de jornada que encima se remuneran por debajo del valor hora” de la ordinaria y por las “restricciones a los cambios de turno de manera unilateral” por parte de las supervisoras de áreas “sensibles”, como la UCI, que “lejos de mejorar la calidad asistencial ha enfadado más al personal”.

Ni la dirección del hospital ni la Consejería de Sanidad se han pronunciado sobre esta denuncia por el momento.