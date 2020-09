Sus sucias manos

No habrá culpables del mayor desastre bancario de la crisis financiera. La Audiencia Nacional ha absuelto a los 34 acusados de la salida a Bolsa de Bankia que nos costó 23.500 millones de euros de nuestros bolsillos. Después de ocho años, más de 3.000 días de proceso, no hay ni una sola persona responsable del agujero en el que se hundió el país, miles de familias, sus trabajos, sus casas, también algunas vidas y la Sanidad, la Educación y los servicios sociales de todos. No sólo se socializaron las pérdidas, se ha socializado la culpa. Aquí los únicos que hemos pagado hemos sido los ciudadanos. Cuando el que la hace tiene poder, se la pagamos el resto.

Rato, Acebes y compañía han sido exculpados del maquillaje de las cuentas y de la operación que provocó la quiebra de la entidad, porque contaron con la aprobación de la cúpula del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el FROB, a los que tampoco pide responsabilidades. La sentencia obvia los correos del supervisor principal que alertaron de lo que iba a ocurrir y la sentencia del Supremo que reconoció el fraude a los accionistas y obligó a la devolución del dinero. Hubo fraude pero no defraudadores. Hubo responsables pero no hay responsabilidades. Es una sentencia cuántica, un caso Schröedinger.

O un truco de magia. Ahora ves la estafa, ahora nos ves a los culpables. Todos a la calle, circulen, aquí no ha pasado nada. Una vez más. En Islandia y Alemania fueron condenados algunos banqueros, hasta en Estados Unidos cayeron multas millonarias y una condena, poca cosa pero más que en España, donde nadie ha pagado por la crisis ni nadie pagará el coste de la crisis. Ni siquiera Bankia, que ahora es vendida al mejor postor con la aprobación de los socialistas que gobiernan, pero sin la devolución del dinero que le dimos. Aquí los platos se rompen solos. No somos un país serio, somos la casa de los espíritus.

Pero no son espíritus, es el poder moviendo los hilos del Estado en las sombras para ocultarse en ellas mientras nos distraen con las cabriolas de la marioneta. Tampoco es que se escondan demasiado, todo hay que decirlo. El descaro con el que actúan se deriva de la impunidad de la que gozan. Hay que recordar que los tres organismos de control, no sólo promovieron la salida a Bolsa de Bankia, después maniobraron en la causa para tapar su propia responsabilidad, aunque eran la acusación, no la defensa. Otro caso para Schröedinger. Acusadores que no acusan sino que defienden al acusado.

Atentos a la jugada porque es de traca. El Fondo de Reestructuración Bancaria, personado como perjudicado, presentó un informe avalado por el Banco de España no contra Bankia sino ¡contra los peritos del propio Banco de España que eran la prueba principal de la acusación! Las cúpulas copulando y con el mazo dando. Echan a su gente a los leones para seguir dirigiendo el circo romano. Nada nuevo. Por eso, me van a permitir que sospeche de la sentencia de la Audiencia Nacional que exonera a los políticos detrás de la mayor estafa de la crisis. Es un juego de trileros. 1 alto tribunal, 34 altos cargos y 3 organismos de control. Entre los tres, mueven la bolita de un lado a otro hasta que la hacen desaparecer. La estafa de la crisis es una estafa del sistema. Para que un timo tenga éxito, necesita que todos los timadores se pongan de acuerdo para salvarse el culo y darnos la patada en el mismo a los timados.

PD: La sombras del poder son alargadas y llegan también al tribunal de enfrente, el Supremo donde esta semana, unos jueces han rebajado de 11 a 2 años la condena a un pederasta de un colegio del Opus Dei que puso sus sucias manos sobre el niño durante años. La sentencia da como probado el “abuso continuado”. Pero no la agresión. Ya saben, si no te violan suficiente no es violación. El argumento de los magistrados es que la víctima tardó unos años en contar los episodios más bestiales y esos no están probados, aunque los psicólogos los dan por veraces. Es conocida la altísima implantación del Opus Dei entre la judicatura. No tengo más preguntas, señorías.

Sólo un deseo: que el poder nos quite sus sucias manos de encima.