El 90% de los centros educativos de Castilla-La Mancha podrá abrir el lunes 18 de enero, según la consejería

“A día de hoy podemos asegurar que el 90 por ciento de los centros educativos de nuestra región podrá volver a la modalidad presencial el próximo lunes”. Así lo ha manifestado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez durante una visita al IES Universidad Laboral de la capital regional para comprobar los trabajos de limpieza y supervisión que se están realizando.

La titular de Educación ha detallado que todos los centros educativos de las provincias de Albacete y Ciudad Real podrán impartir el lunes clases presenciales. También lo podrán hacer prácticamente el total, el 99%, de los centros de la provincia de Cuenca y el 97% de los de la provincia de Guadalajara. Por lo que se refiere a la provincia de Toledo, es la que presenta más problemas y sólo abrirá el 66%.

Para la consejera, que se haya conseguido este porcentaje, "tan elevado", ha sido posible gracias al trabajo y al esfuerzo desarrollado tanto por ayuntamientos, equipos directivos, diputaciones provinciales y las distintas consejerías de la administración con la ayuda de las empresas Tragsa, Geacam y otras empresas que han sido contratadas.

Rodríguez ha indicado que, en general, todas las grandes ciudades y núcleos importantes de población de nuestra comunidad autónoma van a poder abrir sus centros educativos el lunes, con excepción de algunos municipios como la ciudad de Toledo.

La consejera ha recordado que desde el martes pasado, cuando se anunció la apertura con carácter general de los centros educativos de la región se advirtió que el cierre podría prorrogarse en aquellos donde no se cumpliesen las medidas de seguridad adecuadas o hubiera problemas de acceso o todavía persistieran problemas en sus instalaciones. “Hemos estado en permanente contacto con ayuntamientos, equipos directivos y con otras consejerías y la situación ha mejorado de manera importante”.

Rodríguez también ha querido destacar que durante el tiempo en que han tenido que permanecer cerrados los centros, la enseñanza online ha funcionado bien habiéndose creado un gran número de aulas virtuales.

No abrirá ningún centro en Toledo capital

En el caso de la ciudad de Toledo, la consejera de Educación recordó que la alcaldesa, Milagros Tolón, pidió que no se abriesen los centros y se ha atendido a dicha petición. Si bien ha habido equipos directivos de la capital regional que han comunicado que el interior de sus centros estaba preparado, “no se van a abrir porque resulta evidente que la ciudad no reúne, en estos momentos, las condiciones para garantizar el acceso adecuado a los centros educativos”.

En este sentido, ha explicado que la unidad técnica de la Consejería ha ido chequeando todos los centros educativos, tanto CEIP como IES de la ciudad, y se ha comprobado que las vías para acceder a los mismos no están suficientemente preparadas; no se puede garantizar el transporte del alumnado con seguridad y en muchos todavía se deben limpiar patios, retirar ramas caídas, poner en marcha las calefacciones que no funcionan por falta de combustible o por avería, etc.

Rosa Ana Rodriguez entiende que, poco a poco, irá revirtiendo esta situación y estima que a partir del miércoles, día en el que se esperan lluvias, podría normalizarse.

Esta es la lista de centros de la provincia toledana que no abrirán el lunes 18 de enero