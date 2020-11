Acusan a la empresa organizadora del Viña Rock de querer "usurpar" la marca que pertenece al Ayuntamiento de Villarrobledo con un festival itinerante

El 'hermano pequeño' del festival Viña Rock fue anunciado hace unos días. Se llama 'Viña Road' y se presenta como una versión "reducida" del evento, que debió ser aplazado debido a la crisis sanitaria. La organización ha comunicado que el evento pasará por "varias" ciudades durante el próximo año, y la primera "parada" está planteada para este mismo domingo 29 de noviembre, en el recinto de Marina Sur de Valencia, con un concierto de Valira, Senyor Oca y Maluks, siguiendo las medidas sanitarias, con un aforo de 400 personas. Se presenta como una "jornada en la que muchos viñarockeros podrán reencontrarse en un espacio al aire libre acondicionado con todas las medidas de seguridad de la normativa vigente para que podamos cuidarnos y disfrutar de forma segura".

Sin embargo, esta iniciativa ha sido calificada como un intento de "usurpar" la marca Viña Rock, por el grupo municipal Se Puede Villarrobledo que ha enviado un burofax a la organización del evento, en el que muestran su "disconformidad" con la iniciativa, y recuerdan que la marca Viña Rock y sus derivados, como el uso de redes sociales, su página web y sus seguidores, "tienen un único fin de acuerdo con el contrato en vigor" entre la empresa y el Consistorio albaceteño, que es organizar el evento en la localidad de Villarrobledo y no en otras.

"Entendemos, en esta línea, que el uso del conjunto publicitario y medios asociados al mismo para la celebración de festivales de reducidas dimensiones en el marco de una supuesta gira de promoción del festival Viñarock es, únicamente, una excusa para el uso de la marca con un claro beneficio comercial del que se beneficie su mercantil", recalcan y aseguran que se oponen "frontalmente" al "enmascaramiento" de lo que consideran una "usurpación" de la marca y el festival, "propiedad del pueblo de Villarrobledo para beneficio económico de la empresa", explican en el documento.

Mario de la Ossa, concejal de Se Puede Villarrobledo, ha recordado la problemática legal por la que pasó el festival en 2007, cuando la empresa Matarile intentó trasladar el evento hasta Benicassim, alegando que el Ayuntamiento no había cumplido con su parte del contrato. El Tribunal Supremo falló entonces en favor del Ayuntamiento, declarando la marca propiedad de las "vecinas y vecinos de Villarrobledo". "Aquello también empezó con pequeñas concesiones, con un parece que no va a pasar nada", recordó de la Ossa. Por eso, explica, "no se entiende cómo se permite" la celebración del 'Viña Road'. "Estamos muy de acuerdo con los eventos culturales que se lleven a cabo, pero creemos que la empresa ha utilizado esto como pretexto utilizando la marca del Ayuntamiento de Villarrobledo para beneficio propio", recalcó el edil.

Enfrentamiento

Además, ha explicado que desde el grupo municipal sienten la situación como un enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la empresa, ya que sólo falta un año para que acabe el contrato del festival. "Se está iniciando un pulso en un momento en el que hay confrontación de fuerzas entre la institución pública y el interés privado que buscan beneficio económico, que no va de la mano necesariamente con el interés del municipio de Villarrobledo. Creemos que es un contrato que se debe mejorar y que debe cambiar para que Villarrobledo se beneficie del festival", recalcó el concejal, que aseveró que se va a "llegar hasta el final".

En la misma línea se ha manifestado la concejal Miryam Mondéjar, que ha reclamado que "no usen el nombre de la marca que es de Villarrobledo para enriquecerse en otros municipios" y que se trata de una marca que se ha "ido consolidando durante más de 20 años" en la localidad. Además, ha añadido que han pedido que se inicien los recursos legales para iniciar un contencioso administrativo para ver si se está llevando a cabo o no un uso indebido de la marca. También ha reclamado la creación de una comisión para que todos los grupos políticos puedan aportar sus ideas para mejorar el festival.

En cuanto a las declaraciones del equipo de Gobierno, que han asegurado que hay un informe que avala la celebración del 'Viña Road', Mondéjar ha reclamado ver el documento y ha instado al alcalde de la localidad a iniciar las acciones legales "para que no pase lo que pasó con Matarile". "Se enfrentan los intereses de la empresa y de quienes defendemos una actividad cultural", recalcó Mario de la Ossa. Igualmente, han pedido que cese la venta de merchandising on-line, junto al cese de la marca Viña Rock.

Empresa

Este medio ha intentado ponerse en contacto con la empresa organizadora tras conocer la existencia del burofax, sin recibir respuesta hastaahora. Sin embargo, el representante de la misma, Juan Carlos Garrido, declaró a La Tribuna de Albacete, que "el nombre de Viña Rock será siempre de Villarrobledo porque así lo dice la Ley y en esa lucha estaba yo" y ha aclarado también que el contrato acaba en "dos años" y que se ha devuelto el dinero a quienes han pedido la devolución de entradas. "El nombre es como decir que Viña Rock se va de paseo, no hay nada que temer no politicen ni polemicen con el festival Viña Rock que es lo único que mantiene unido a Villarrobledo", aseguró.