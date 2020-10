La Diputación de Cuenca y la Indicación Ajo Morado de Las Pedroñeras lanzan una campaña de promoción para llegar a los consumidores más jóvenes

La Diputación de Cuenca y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ajo Morado de Las Pedroñeras han lanzado una campaña conjunta para promocionar este producto característico de la Mancha conquense en todo el territorio nacional, con el objetivo de llegar a los consumidores más jóvenes potenciando la comunicación a través de internet y de las redes sociales.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en rueda de prensa la gerente de la IGP, Eva García, quien ha explicado que uno de los objetivos de esta campaña es "meterse en el bolsillo" al público y los consumidores más jóvenes" porque tras un estudio llevado a cabo el año pasado por la IGP, se dieron cuenta de que la gente menor de 40 años ya no asociaba Las Pedroñeras a su ajo.

"Había dejado de asociarse el ajo a Las Pedroñeras, y hay que hacer que toda la gente, que hay mucha gente interesada en comer bien y consumir producto local, no se perdiese nuestro producto", ha explicado la gerente de la IGP.

"Tiene calidad, sabor, fija población, es de aquí y es saludable", ha asegurado García, añadiendo que "si no se vende el ajo, es que somos un desastre, ya que tiene todo lo necesario para venderlo".

Frenar la despobación

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha celebrado la puesta en marcha de esta campaña, confiando en que sirva para frenar la despoblación y el reto demográfico en la provincia y en la que la Institución provincial no ha dudado en invertir en torno a 33.000 euros.

A juicio del presidente, "el ajo es un cultivo social, que requiere de esa mano de obra que fija población, pero es que además el ajo morado de Las Pedroñeras es el mejor del mundo", ha expresado.

El presidente provincial también ha hecho hincapié en la importancia de que esta campaña llegue a los consumidores más jóvenes, a los que les suena de lejos el ajo morado. Para ello, la campaña se va a llevar a cabo en dos vertientes, una digital que irá enfocada a distintos sectores, portales y redes sociales especialmente para llegar a los jóvenes y otra tradicional en prensa.

La campaña digital se va a centrar a corto, medio y largo plazo en cuatro comunidades principales: gastroexpertos, gente que valora más el ajo para poder elaborar sus platos, gente preocupada por su salud, las comunidades de social foodi; y el tema de las comunidades activistas por el planeta, donde el producto del ajo morado de Las Pedroñeras cobra mucha fuerza.

El lema de la campaña 'El mejor ajo del mundo nace aquí', ha partido con el objetivo de potencial su gran sabor y propiedades para la salud, así como para dejar claro el sello de sentimiento de pertenencia a lo local. Para ello se ha dividido en tres líneas: una para vender el sabor y la calidad gastronómica, otra para vender los beneficios que el ajo morado tiene para la salud, así como los beneficios que tiene consumir producto local de Cuenca y del país.

Actualmente, unas 6.000 familias de toda la Mancha viven de este cultivo que, aunque tiene su centro de comercialización en Las Pedroñeras, se produce en localidades como Mota del Cuervo, Las Mesas, El Provencio, San Clemente, Belmonte, La Alberca del Záncara, Santa María del Campo Rus o Santa María de los Llanos. En definitiva, Martínez Chana ha señalado que como, lamentablemente, este año a causa de la pandemia no se puede realizar la tradicional Feria del Ajo, desde la Institución Provincial “hemos sido creativos” y hemos duplicado los recursos para posicionar digitalmente este producto porque “lo que no se conoce, no existe”.

Un cultivo social

Por su parte, la presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, Elena Carrasco, ha destacado la importancia de llevar a cabo esta campaña sobre el ajo, un producto que centra la actividad en la comarca de más de 400 empresas que viven del ajo "y que son muchísimos municipios en la provincia donde se vive y se produce el ajo". Además, ha puesto de relieve que este producto mueve mucho dinero, "unos 46 millones de euros este año".

"Los agricultores del ajo morado han demostrado que por salud, calidad y sabor el ajo morado de Las Pedroñeras es el que puede llevar la bandera de que tiene IGP, el único de España que posee tal distinción", ha asegurado.