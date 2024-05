Eurocaja Rural no percibe “un bache grave” en la economía aunque reconoce “cierta ralentización”

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, no percibe “un bache grave” en la economía de país aunque sí ha reconocido que hay “cierta ralentización” a lo largo de los meses. “No vemos síntomas de preocupación importante ni de desgaste económico”.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios con motivo de la presentación de la nueva campaña institucional de la entidad, donde ha constatado que hay “una cierta tranquilidad” que se ve acrecentada por la estacionalidad, ya que llegan los meses de verano y hay más empleo estacional que mejora la dinámica de sectores como el turismo.

“En general, a nivel de PIB, no solo ya de Castilla-Mancha, sino del resto de comunidades autónomas a donde estamos llegando no vemos síntomas de preocupación importante. Puede haber una cierta ralentización a lo largo de los meses pero no una preocupación de un bache grave en la economía”, ha sostenido.

Lo que le ha llevado a decir que la entidad tampoco ha notado un descenso en el número de operaciones que se están tramitando a lo largo del ejercicio, en referencia a la inversión crediticia, “que es ese termómetro de la actividad empresarial y particular”.

Movimientos en el sector bancario

Preguntado por los últimos movimientos en el sector bancario y el intento de CaixaBank por comprar el Sabadell, el director general de Eurocaja Rural ha afirmado que si hay más fusiones habrá menos opciones para el cliente.

“Pero para eso estamos nosotros. Para que el cliente tenga la opción mejor que hay, que es Eurocaja Rural, porque hay buenas entidades pero nosotros somos mejores, tenemos que decirlo así de claro”, ha señalado, para agregar que después de cada proceso de fusión hay una pérdida de negocio de la entidad resultante y “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Así, ha dicho que Eurocaja Rural aprovechará todas las oportunidades que se le presenten e intentará ocupar espacio. “Donde los demás han cerrado y han despedido, nosotros hemos abierto, hemos contratado, hemos generado negocio, hemos generado economía circular y estamos sirviendo claramente como último dique ante esa exclusión financiera en el mundo rural”, ha recalcado.

Planes de expasión

Preguntado por los planes de expansión de la entidad, ha señalado que se siguen fortaleciendo y que la entidad quiere tener abiertas las tres oficinas de capitales de provincia de Castilla y León que le faltan, que son Soria, Salamanca y Zamora, antes del final de ejercicio.

También va a poner pie la comunidad autónoma de Aragón, concretamente en Zaragoza capital. Además, tanto en Murcia como en Cartagena espera tener oficina al final del ejercicio; así como en Cantabria, concretamente en Santander, y en Logroño antes del cierre del año.

“Pero nuestra expansión, insisto, aparte de los puntos importantes a nivel urbano, continúa con la apertura de oficinas y agencias por toda Castilla y León, Levante, Madrid y el resto de provincias donde no tenemos presencia”, ha sostenido.

De momento, ha añadido, Eurocaja Rural está en cinco comunidades autónomas y 16 provincias, que se van a convertir en siete comunidades autónomas, “ocho en poco tiempo”.