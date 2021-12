Los ganaderos de vacuno de leche volverán a manifestarse por las calles de Talavera para exigir precios justos

Los ganaderos de vacuno de leche de la comarca de Talavera, convocados por la plataforma ‘Basta ya de abusos’ y por Unión de Uniones volverá a manifestarse con tractores y vehículos de trabajo por las calles de Talavera de la Reina (Toledo) mañana viernes 17 de diciembre para exigir, entre otras reivindicaciones, precios justos para la leche,.

Planas: "Un céntimo en el precio de la leche al productor es más que miles de millones en ayudas"

Saber más

Es la segunda vez en pocas semanas que los ganaderos salen a la calle en la localidad toledana, donde se concentra el 80% del vacuno de leche de toda la región.

La manifestación comenzará en la Plaza del Pan de la ciudad para desde allí desplazarse hasta las puertas de Mercadona, por ser esta cadena de distribución la que mayor cuota de mercado tiene en el sector lácteo y , según los convocantes “una de las principales causantes de la crisis que sufrimos”. Además, durante la protesta habrá reparto gratuito de leche.

La manifestación tiene como objetivo “dar a conocer las políticas abusivas de la industria, las malas prácticas de la distribución y la inacción de la administración y nuestros políticos”, han señalado.

Unión de Uniones también ha convocado protestas de ganaderos de vacuno de leche este mismo día en Barcelona, Oviedo, Torrelavega, La Coruña, además de la de Talavera de la Reina. La organización ha señalado que su objetivo es denunciar la difícil situación de los ganaderos de vacuno de leche por los bajos precios que reciben a causa de su guerra de precios en el lineal y la negativa a tener en cuenta el incremento de sus costes de producción.

La organización agraria ha señalado que se manifiestan frente a Mercadona porque ocupa el 25% de la cuota de mercado de toda la distribución y sus ventas de leche líquida podrían llegar a suponer el 33% de todo lo que se vende bajo marca blanca, según varias fuentes. “Estos datos convierten a Mercadona en la principal cadena de la distribución y por tanto presenta una responsabilidad mayor en la ruina de la ganadería de leche por su guerra de precios a través de sus marcas blancas, no sólo de la leche, sino a través de otros productos como los yogures”, han señalado en un comunicado.

Así, Unión de Uniones apela a la responsabilidad de las grandes superficies en la formación de precios, y denuncia que la distribución suba el precio a los consumidores entre 5 – 6 céntimos y ese dinero no sea repercutido al ganadero en ningún momento. "No es posible que suban el precio para incrementar sus beneficios mientras que el precio que llega al ganadero no cubre el coste de producción", aseguran

Por otro lado la organización pone de manifiesto la poca eficacia de las nulas medidas puestas en marcha desde la administración y apunta además que el Ministerio está haciendo una dejadez de funciones en la aplicación de la ley de la cadena alimentaria: "Que el sector de vacuno de leche se hunde desde hace años no es ninguna novedad, de media, se cierran 70 ganaderías cada mes en España (5.000 en 6 años según FEGA), sin que ninguna medida tomada desde la administración haya frenado esta debacle del sector", han manifestado.

Así mismo, han señalado que “el sector ganadero de vacuno de leche lo tiene claro y de no recibir un importe que cubra los costes de producción de la leche los ganaderos secundarán la huelga de entregas a partir del 11 de enero de 2022”.