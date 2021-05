UPA pide medidas para evitar el abandono del cultivo de girasol en la región debido a los beneficios medioambientales que tiene

La sectorial de cultivos herbáceos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha celebrada en Cuenca ha puesto de manifiesto la situación preocupante del cultivo del girasol con la disminución de hectáreas.

Los productores de girasol amenazan con “sacar de nuevo los tractores a la calle” si persisten los bajos precios

Según ha señalado UPA. el cultivo del girasol en la provincia de Cuenca ha sido de manera tradicional uno de los más importantes, pero “ha visto cómo se reduce de manera preocupante año a año, una disminución que, además, no cuenta con opciones beneficiosas para los agricultores”. Asimismo, este cultivo no cuenta con un encaje dentro de la nueva PAC, con lo que ello implica de posible abandono de agricultores o búsqueda de otros cultivos que, hasta el momento, no han fructificado de manera conveniente, ha comentado la organización.

La sectorial ha contado con la presencia del secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo, el secretario general de UPA Cuenca, Miguel Esponera, y el responsable de la sectorial, Vicente Caballero, acompañados por agricultores de distintas zonas de la región.

Durante la reunión se ha abordado cómo están los mercados en cereales, oleaginosas, proteaginosas. Se ha hecho referencia a la negociación de la nueva PAC, “que se encuentra en un momento clave donde el Ministerio de Agricultura termina las reuniones con las comunidades autónomas, y antes de verano esperamos tener el primer borrador del Plan Estratégico Nacional y cómo se aplicará la ley en nuestro país; ya que se tiene que enviar a la Comisión Europea antes de que termine 2021”, ha matizado Morcillo. En este sentido, el responsable de la sectorial de Herbáceos de UPA CLM, Vicente Caballero, ha explicado que el girasol no tiene acomodo en los Ecoesquemas, se quedará fuera de las ayudas de este tipo, “desde UPA creemos convenientes una negociación, alternativas como pagos específicos, Ecoesquemas para el girasol”.

Vicente Caballero ha concluido denunciando el descenso de superficie cultivada en la región, y en Cuenca en concreto, de 129.000 hectáreas en 2019 a 121.000 en 2020, sin que la ayuda a proteicos haya conseguido mediar en esta reducción. El girasol tiene un efecto positivo en el efecto invernadero, aprovecha los restos de abonado en profundidad de otras cosechas. Estamos luchando contra la erosión y la pérdida de suelo, pues en verano se produce mucho, justo cuando el girasol está implantado en la tierra. “Es necesario mantener la superficie cultivada y que aumente” debido a los beneficios medioambientales clarísimos que tiene.

IGP Lenteja Castellana

Asimismo, se ha debatido sobre al apoyo de la organización agraria a los agricultores de la zona de la Manchuela y Mancha en la creación de la IGP Lenteja Castellana, “bastante avanzada en su tramitación”. Además de debatir sobre el decreto de nutrientes y las alegaciones que UPA ha formalizado.

Finalmente, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha ha incidido en la comunicación que se hará a la directora de la AICA, Gema Hernández, para analizar los trabajos que están realizando en cultivos herbáceos concretamente. “El papel de la AICA es controlar, vigilar las normas de la ley de la cadena alimentaria. Y uno de los sectores donde no se está cumpliendo la ley de la cadena es en herbáceos. Si hay compromiso de que haya contratos previos a la entrega, esto no está generalizado en este tipo de cultivos”.