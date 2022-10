Polémica, manifestación y “posible delito de odio” por la reubicación del Centro de Menores Arco Iris de Albacete

El nuevo centro de primera acogida de menores Arco Iris de Albacete se trasladará de su ubicación habitual en la calle Ángel a la calle Maratón de la ciudad. Ya lo anunciaba la Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Plataforma de Contratación del Estado a mediados de año.

Una noticia que no ha sido bien recibida por vecinos y vecinas de esta zona de Albacete, que iniciaban en el mes de junio una recogida de firmas en contra de trasladar el centro. De esta forma en el mes de agosto se constituía la Plataforma Albacete Sur donde en apenas una semana consiguieron 400 firmas que entregaron al Ayuntamiento de Albacete, ya que “no tenemos apoyo por la Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Albacete (FAVA)”, dice Luis Miguel Fernández, portavoz de la Plataforma Albacete Sur.

“Estamos en contra del traslado del centro porque consideramos que es una zona alejada del casco urbano y nos preocupa que se queden deambulando por el entorno. Esto nos genera preocupación porque se trata de una zona tranquila y no queremos que se generen focos de intranquilidad o inseguridad”, añade Luis Miguel.

Desde la Plataforma Albacete Sur indican que el Centro de Menores Arco Iris en su ubicación actual está más céntrico que donde se quiere trasladar. Por ello van a realizar una manifestación el sábado 8 de octubre desde el solar de la calle Maratón hasta el Altozano. “Queremos visibilizar el tiempo que se tarda hasta el casco urbano de Albacete desde donde se quiere reubicar el centro”.

Respecto al revuelo que está generando esta concentración en Albacete, la plataforma señala que tienen el derecho a manifestarse ya que viven en la zona donde se reubicaría el centro. “No tenemos nada en contra de los menores, tememos por la seguridad de nuestros menores ya que pensamos que tener el centro tan apartado estarán deambulando por la zona por lo que nos crea inseguridad. Tenemos derecho a estar preocupados porque pensamos que nos puede perjudicar de alguna manera”, dice Fernández.

Asociaciones y entidades a favor de la reubicación del centro 'Arco Iris'

En relación a esta concentración han sido varias asociaciones y entidades de la provincia de Albacete y de Castilla-La Mancha junto con las adhesiones de 191 ciudadanos y ciudadanas las que se muestran a favor de la reubicación del centro Arco Iris en el barrio Universidad.

“Esto supone un delito de odio. Esta concentración no nos parece correcta ya que se justifican por la distancia del nuevo centro al casco urbano. Una nueva excusa de la que hemos tenido constancia por vecinos y vecinas del mismo barrio. Previo a este motivo, la plataforma se ha dedicado a ir por las casas de las personas creando miedo. En la argumentación se escuchan palabras como: menas, inmigrantes, robo, delincuencia o inseguridad. Lo que crea un sesgo discriminatorio fruto de la intolerancia y del miedo injustificado, que lo único que crea es potenciar la desigualdad y sostener un discurso de odio contra menores de edad”, explica María Porcel, activista de Derechos Humanos y presidenta de la Asociación L'huria Albacete.

“La Plataforma Albacete Sur formada solamente por algunos vecinos de dicho barrio Universidad, va a hacer una manifestación que supone un delito de odio, pues se sustenta en que esos menores sólo van a traer conflictos a su barrio, sin darse cuenta que el único conflicto es esa actitud vergonzosa de quien señala a quien, en su corta vida, solo ha sido una víctima”, palabras del manifiesto redactado a favor de la reubicación del centro ‘Arco Iris’.

En este sentido el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha ha comunicado que se muestra combativo contra los mensajes de odio, pero si estos se dirigen contra la infancia, merecen “nuestro rechazo de forma aún más rotunda ante el señalamiento y criminalización del colectivo más vulnerable. Las opiniones vertidas por esta Plataforma contienen una alta dosis de aporafobia con mensajes y expresiones que proporcionan una imagen de este colectivo completamente distorsionada y sobre todo falsa”.

También la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Castilla-La Mancha (APAPCLM ) ha manifestado que “estamos preocupados por el rechazo manifestado por un grupo de vecinos del barrio Universidad de Albacete hacia el traslado del Centro de acogida de menores ‘Arco Iris’. Este verano emergieron algunas voces críticas desde el vecindario en el que se ubicará el nuevo centro, que decían que querían seguir teniendo un barrio tranquilo y seguro, que no querían un centro de menores en su zona”.

Por todo ello, María Porcel comunica que “instamos a las autoridades competentes en permitir dicha manifestación (subdelegación del gobierno, policía local, etc) que reconsideren la autorización del permiso para realizarla. Y al Ayuntamiento de nuestra ciudad que interponga algún tipo de sanción a la Plataforma Albacete Sur, por promover la manifestación llenando con carteles farolas y paredes del barrio, promoviendo con ello, este delito de odio”.

También representantes de los pediatras de Atención Primaria de Castilla la Mancha, solicitan a las administraciones competentes en la materia que pongan en marcha todos los recursos para “dotar de centros educativos a estos sectores de Albacete que no tienen cubiertas sus necesidades, pero sobre todo, pedimos generosidad y empatía hacia los niños, niñas y adolescentes más frágiles de la ciudad, los que más amor y cuidados necesitan: aquellos que no han podido ser protegidos por sus familias, no pueden ser señalados, criminalizados y discriminados por sociedad e instituciones”.

“No podemos olvidar que estamos hablando de menores”

Como sociedad “no podemos olvidar que estamos hablando de menores, 20 seres humanos con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años, que no solo merecen una vida digna y sin prejuicios, sino que entre todos les abracemos para que la vida deje de golpearles”, añade María. Además, el nuevo centro dará cabida a más menores y contará con “unidades de convivencia que permitan mejorar la calidad de vida y el trato personalizado y digno, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos”, añade el Colegio Oficial de Trabajo Social.

Asimismo, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la región destacan que se trata de un centro de protección, no es un centro de reforma; los niños y niñas que allí residen temporalmente no son infractores ni suponen un peligro para sus vecinos. “Son personas indefensas que necesitan la protección de las administraciones y de la sociedad en general”.

En este sentido la vocal de la Asociación APAPCLM por Albacete, al conocer esta realidad, se ha puesto en contacto con la Jefa de Sección del Servicio Infancia y Familia de Bienestar Social de Albacete, quien les ha informado de que las instalaciones del nuevo centro de primera acogida suponen “mejoras y condiciones más dignas para los niños, niñas y adolescentes (NNA) más vulnerables de la sociedad albaceteña”. En la actualidad existen en la ciudad de Albacete doce recursos habitacionales (pisos con profesionales especializados en protección de menores), distribuidos por todo el casco urbano. “Este nuevo centro va a contar con unidades de convivencia que permitirán mejorar la calidad de vida y el trato personalizado y digno, garantizando con ello los derechos de este colectivo como ciudadanos”, añade.

“En este tipo de centros también se acogen niñas y niños que pueden verse afectados por situaciones sobrevenidas, cuando las familias no cuentan con los apoyos inmediatos para atender sus necesidades ante una enfermedad o cualquier otra circunstancia en la que nos podemos encontrar cualquier persona”, indica el Colegio. Por todo ello, María Porcel resalta que están dispuestos a hacer una “contramanifestación” ese mismo día. “No con mensajes en contra de esa plataforma sino a favor del respeto, del amor, la ternura y la solidaridad que es lo que mueve a la sociedad”, finaliza.