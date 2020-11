Amores presenta unos presupuestos para CMMedia "austeros", Ciudadanos pide "ajustarlos" y el PP lo califica de "obsceno"

La directora general del Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, Carmen Amores, ha explicado que los presupuestos para 2021 de CMMedia "se mantienen en el camino de la austeridad presupuestaria y en la búsqueda de la eficiencia".

La aportación de la Junta de Comunidades al presupuestos del ente público para 2021 asciende a 48 millones, frente a los 44 millones de 2020, ya que el próximo año, por primera vez, ha explicado su directora general, incluye disponer una provisión de 4,2 millones de euros destinados exclusivamente para soportar el IVA.

Así lo ha puesto de manifiesto Amores en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos de las Cortes regionales, en la que ha desgranado las cifras a las que se ceñirá el Ente Público el próximo ejercicio.

Ciudadanos, por su parte, ha asegurado que estos presupuestos "no son austeros" y está convencido de que se puedan ajustar más, mientras que el PP ha calificado de "obsceno" que el Gobierno de Castilla-La Mancha vaya a destinar casi 50 millones de euros a CMMedia "quitándoselo así a la sanidad, educación, y agricultura cuando hay gente en nuestra región que no llega a fin de mes".

Los socialistas han defendido por contra que el presupuesto del ente público para 2021 es el mismo que el del 2020 --44 millones de euros--. Un presupuesto --han dicho-- que sólo está por encima de dos comunidades autónomas: Islas Baleares y Asturias.

En una comparecencia en la que la pandemia del coronavirus ha estado presente, Carmen Amores se ha mostrado "contenta" con el presupuesto con el que contará el ente en 2021. "Siempre uno quiere más, pero somos conscientes de la austeridad del momento y de estos tiempos en el que lo seguimos pasando muy mal", ha señalado.

Los ejes que vertebran el presupuesto, ha explicado, siguen siendo garantizar un servicio público con información plural e independiente, y un entretenimiento de calidad y en valores, manteniendo los mismos niveles de producción propia y el apoyo a la industria audiovisual de la región.

También ha tenido palabras de elogio hacia el compromiso de los trabajadores que, pese a la adversidad de este año, ha conseguido que el servicio público no se haya resentido, especialmente en el ámbito de la información a los ciudadanos.

Subida salarial de los empleados

Se ha referido también a la subida del 0,9 por ciento del sueldo de los empleados públicos que el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado y que, según PP y Ciudadanos, no está contemplada en el presupuesto del ente y que motivó, entre otros argumentos, que estas dos formaciones votaran en contra del anteproyecto de presupuestos en el Consejo de Administración de CMM.

Amores ha argumentado que ese incremento del 0,9 por ciento no está incluido en los presupuestos del ente público porque a la fecha de elaboración de los mismos no tenían conocimiento de esta subida. De hecho, "a fecha actual sigue todavía siendo algo no real".

"Cuando ese incremento se haga real, si se hace, inevitablemente se recogerá en el Presupuesto General de la Junta, lo cual también de forma inevitable lo consolidará necesariamente en nuestro presupuesto", ha aseverado la directora general del ente público.

Amores ha actualizado asimismo el grado de ejecución del presupuesto vigente que, a fecha de final de septiembre, se sitúa en el 68,48 por ciento del total previsto.

Ciudadanos pide un ejercicio de reducción del gasto

De su lado, el diputado de Cs Alejandro Ruiz ha subrayado que estos presupuestos "no son austeros" y se ha mostrado convencido de que "se pueden ajustar más". "Pedimos que sean austeros de verdad" porque esta pandemia ha generado una situación crítica y caótica", ha dicho Ruiz, quien se ha preguntado "si es necesario una inversión tan grande en un ente que no es más que una televisión".

"Pedimos que se haga un ejercicio de reducción del gasto y un ejercicio de eficiencia real" porque "la mayor parte de los ingresos que van al ente proceden de los impuestos de los ciudadanos", ha declarado el diputado de la formación naranja, quien se ha preguntado que quizá haya que cambiar el modelo de televisión y quizá hay que llevarlo a un modelo más barato, austero y marcando las prioridades.

También ha mostrado su preocupación por el hecho de que el ente dependa exclusivamente de la Junta. "Es peligroso y atenta a la labor de servicio público y a la independencia que tiene que tener esta televisión", ha advertido Ruiz, quien por otro lado ha preguntado a Amores de dónde van a sacar el dinero para pagar la subida del 0,9 por ciento a los empleados si finalmente se aprueban los PGE.

El PP ve "obsceno" quitar casi 50 millones de euros a la Sanidad, la Educación y la Agricultura

El diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha calificado de "obsceno" que el Gobierno de Castilla-La Mancha vaya a destinar casi 50 millones de euros a CMMedia "quitándoselo así a la sanidad, educación, y agricultura cuando hay gente en nuestra región que no llega a fin de mes".

Unos presupuestos, que, según Rodríguez, vuelven a incrementar la partida que la Junta de Comunidades dedica a la televisión y a la radio pública, con un aumento de la aportación en más de 4 millones de euros, lo que supone casi un 10% de incremento.

Para el diputado del PP esta decisión supone que el presidente regional, Emiliano García-Page, "prioriza el autobombo y la propaganda por encima de la salud, la educación o la actividad económica".

El PSOE cree que no se puede hablar de "derroche"

La diputada socialista María Jesús Merino ha indicado que el presupuesto de CMMedia "solamente está por encima de dos comunidades autónomas, que son Baleares y Asturias y, en este sentido, ha precisado que el ente público "tiene, exactamente, el mismo presupuesto que tenía en años anteriores", 44 millones de euros.

Como dato significativo y a modo de comparativa, la parlamentaria socialista ha resaltado que CMMedia "cuesta, por kilómetro cuadrado, 558 euros a los castellanomanchegos, mientras que la media de otras televisiones o de otros entes regionales de cualquier comunidad autónoma, la media nacional, es de 3.155 euros".

Por ello, ha considerado que, "en ningún momento, nadie puede hablar de derroche y si habla de derroche, desde luego, está mintiendo una vez más".