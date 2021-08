ASAJA Ciudad Real pide a los viticultores "unidad de acción" para no vender la uva por debajo de los costes de producción

La vendimia ha comenzado en Castilla-La Mancha con la recolección de variedades tempranas como Chardonnay, Sauvignon Blanc y Moscatel, y la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real hace un llamamiento a los viticultores de la región para pedir "unidad de acción" a la hora de evitar vender su uva por debajo de los costes de producción.

El viñedo de Castilla-La Mancha "ya empieza a sufrir las consecuencias" de la ola de calor

En esta misma línea, insta al sector industrial a comprar la uva bajo un contrato en el que se refleje el precio de la misma, sin que sea establecido de forma unilateral, sino de forma consensuada con el sector productor, tal y como exige la Ley de la Cadena Alimentaria. De esta manera, la organización agraria pretende evitar "a toda costa" que los viticultores no superen el umbral de rentabilidad, encontrándose con una situación de precios ruinosos, tal y como han venido soportando en los últimos años.

ASAJA advierte que hay viticultores que en este inicio de campaña están viéndose obligados a firmar contratos en la entrega de su uva con una cláusula engañosa, que dice que “el precio pactado, según declara el vendedor, cubre el coste efectivo de producción de la uva objeto”. La organización agraria considera que “es vergonzoso y la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) tiene que intervenir en los modelos de los contratos”.

La organización agraria insta al organismo a que actúe "de inmediato" para que desaparezca esta cláusula “totalmente abusiva para el productor y que atenta contra la Ley de la Cadena, sobre todo cuando los precios son ruinosos y no son pactados, sino impuestos por el propio industrial”.

El cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria

ASAJA anuncia que velará por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y denunciará ante la AICA cualquier fraude. Asimismo, anima a los operadores que detecten incumplimientos de la Ley a que pongan las correspondientes denuncias "por suponer un grave perjuicio para todo el sector vitivinícola".

Asimismo, exige "control" a los agentes competentes ante la posible entrada irregular de uva de otras regiones con sobreproducción. Un hecho que, advierten, "podría abaratar los precios en Castilla-La Mancha, tergiversando la realidad actual del sector vitivinícola que, este año, se presenta con vientos a favor de los productores".

ASAJA se remite a los costes de producción estimados de acuerdo a un estudio que la organización agraria realizó el pasado año. Para la uva blanca Airén de Secano el precio del kilo para la DO La Mancha fue de 0,2328 euros, de 0,3428 euros en la DO Valdepeñas y de 0,2028 euros para las uvas sin denominación de origen o indicación geográfica protegida. En el Regadío, el precio fue de 0,2085 euros en la DO La Mancha, de 0,3388 euros en la DO Valdepeñas y de 0,155 euros en el resto.

En cuanto a las uvas tintas Tempranillo, para el secano el precio fue de 0,305 euros en la DO La Mancha, de 0,40 euros en la DO Valdepeñas y de 0,30 en aquellas sin denominación de origen o indicación geográfica protegida. Para el regadío, los precios fueron de 0,228 euros en la DO La Mancha, 0,37 euros en la DO Valdepeñas y 0,221 en el resto.

La organización agraria insiste en que en caso de pagar a este precio o por debajo, se estaría incumpliendo la Ley. ASAJA considera que los precios deben estar este año entre un 20 y un 30% más altos, dada la coyuntura actual del mercado.

Además, asegura que se espera una producción de alrededor un 30% inferior en Castilla-La Mancha con respecto al año pasado, de media. Los kilos por hectárea que se están obteniendo en muchas parcelas que ya se han vendimiado así lo corroboran. Por otro lado, apuntan que "las altas temperaturas que estamos teniendo en los últimos días, pueden hacer que la producción final de la región esté sobre los 21 millones de hectolitros, inferior a las previsiones iniciales".

También señala que "los países productores directamente competidores al nuestro han tenido una merma importante de la cosecha y está habiendo mucho más movimiento en las ventas de vino desde que se abrió el canal HORECA y se eliminaron los aranceles de EE.UU. Por tanto, tenemos un escenario favorable para que haya un incremento considerable del precio de la uva".

El papel de las cooperativas

ASAJA anima a las cooperativas "a ser valientes" y defender en el mercado un precio acorde con los costes de producción de las uvas de los agricultores y la transformación de la uva y la elaboración del vino en sus instalaciones. La organización agraria está convencida de la repercusión positiva que esto tendría en el precio de la uva que después percibirán los viticultores cooperativistas, dado que el mundo cooperativo supone más del 70% de la producción de la uva de los agricultores en la región.

"Si los grandes grupos resistieran con precios del vino acordes a su calidad y, por consiguiente, aseguraran el pago de la uva por encima de los costes de producción, se estaría dando un gran ejemplo al sector y conseguiríamos unos precios de salida justos, que marcarían una tendencia positiva". Algo que para la organización agraria es vital e impediría que se repitieran situaciones de indefensión para los viticultores como ha ocurrido en los últimos años, cuando han recibido precios ruinosos.