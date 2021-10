Una asociación de jubilados de Ciudad Real desata una ola solidaria: enviarán mobiliario para 100 viviendas a La Palma

Ola de solidaridad desde la provincia de Ciudad Real hacia los habitantes de La Palma que han perdido sus viviendas tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Este viernes saldrán desde la localidad de Argamasilla de Calatrava más de 24 toneladas de material, entre muebles para el baño y utensilios de cocina con destino, primero al puerto de Cádiz y, desde allí, hacia la isla canaria.

La idea de ayudar a los palmeros que lo han perdido todo surgió en el seno de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ciudad Real (AJYPE) hace una semana. "La situación de excepcionalidad nos hizo preguntarnos qué podíamos hacer", relata su presidente Antonio Hidalgo. Descartaron enviar ropa o alimentos y optaron por buscar otras alternativas.

Han trabajado rápido en apenas siete días. Una de las empresas que habitualmente colaboran con la asociación se ofreció a donar 100 equipamientos para baño. "Nos quedamos paralizados. Todavía se me ponen los vellos de punta", reconoce Hidalgo. La empresa Maestre Baños, con sede en la localidad de Argamasilla de Calatrava, ha decidido ceder el mobiliario que servirá para equipar los baños de al menos 100 viviendas. Se cubrirá así parte de las necesidades de la primera tanda (104 viviendas, según los últimos datos facilitados por el Cabildo de La Palma a elDiario.es) tanto en régimen de alquiler como de obra nueva.

Después, la solidaridad llegó también desde Valdepeñas: ollas de cocina, cuberterías, vajillas... Antonio Hidalgo reconoce que se han visto sorprendidos por la reacción de los vecinos de la ciudad del vino. "Ha sido gente anónima que ha ido comprando cosas. No hemos querido coger dinero, que también nos lo ofrecían. Tenemos una lista detallada de los 24.700 kilos que se van a llevar".

El siguiente obstáculo para esta asociación fue conseguir transporte hasta el puerto de Cádiz desde donde una empresa naviera con sede en Valencia, Boluda Lines S.A., llevará de forma gratuita el material hasta La Palma. "Otra empresa de la provincia, la plataforma logística Melchor Romero de Manzanares, se ha ofrecido a llevarlo hasta el puerto". Tampoco cobrará nada. "Nos preguntaron cuántos camiones necesitábamos. Tenemos 25 palés. Y nos dijeron que como si eran 50, que solo les tenía que decir la hora y el lugar para llevarlo".

Antonio Hidalgo reconoce estar emocionado. "Estoy orgulloso de la gente de la provincia de Ciudad Real, de sus ciudadanos y de sus empresas" aunque, matiza, no tanto de sus dirigentes políticos o de las grandes compañías, en particular las grandes logísticas allí asentadas. "Solo nos han dicho que no. Es una pena que sea la gente de la tierra la que se muestre solidaria y no las grandes empresas que solo miran por sus intereses".

Fuentes del Cabildo de La Palma han confirmado que este mismo martes se ha autorizado el envío del material que llegará hasta la isla y desde allí se trasladará hasta la antigua fábrica de tabaco Japan Tobacco International (JTI), el centro logístico para gestionar la emergencia y el lugar en el que se realiza el triaje de las grandes donaciones.