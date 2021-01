La Consejería de Educación, Cultura y Deportes va a enviar a lo largo de la mañana de este lunes un conjunto de instrucciones a ayuntamientos y centros educativos de la región para que observen y revisen el estado de las instalaciones. Así lo ha indicado en declaraciones a CMMRadio la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, quien ha señalado que le preocupa “bastante” el estado de las infraestructuras educativas tras el paso del temporal ‘Filomena’.

En este sentido, ha apuntado que las algunos de los desperfectos en los centros educativos son “evidentes” como una cubierta que se cae, pero otros pueden estar en el interior de los edificios.

Otra de las cuestiones a revisar, según ha apuntado la titular regional de Educación, es la calefacción. “Los centros tienen que estar habilitados con suficiente temperatura para acceder a ellos, aunque es cierto que los directores de los mismos y los ayuntamiento se adelantan para encenderla en estos periodos vacacionales”, ha señalado. Por ello, Rosa Ana Rodríguez ha afirmado que habrá que tomar decisiones “puntuales” en aquellos centros educativos que presenten problemas con la calefacción.

Alargar el cierre

Rodríguez no ha descartado alargar el cierre de los centros educativos de enseñanzas no universitarias de las región más allá de este lunes y este martes por las inclemencias meteorológicas. “Estamos esperando a tomar esas decisiones en función de la evolución del temporal”.

En este sentido, ha explicado que la red de centros educativos de Castilla-La Mancha “es muy amplia” no solo en ciudades sino también en pueblos que “evidentemente” tienen más difícil el acceso.

“No queremos poner en riesgo la seguridad de nuestra comunidad educativa y haremos lo posible para que esto no suceda”, ha manifestado la consejera, reiterando que no se descarta ampliar la suspensión de las clases de forma total o de forma comarcalizada. En este sentido, ha apuntado que se trataría de un cierre, suspensión o alargamiento parcial, “pero en este momento no se ha reunido la comisión para establecer esa decisión”.

Con todo, Rodríguez ha querido lanzar un mensaje de paciencia y tranquilidad porque el Gobierno regional está pendiente de los que acontece en los centros educativo. “Todo el Gobierno está volcado y vamos a cuidar al detalle a nuestra comunidad educativa y a nuestro alumnado”.