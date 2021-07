Castilla-La Mancha sigue sin fecha para vacunar a los jóvenes entre 16 y 19 años: "Es cuestión de semanas"

Castilla-La Mancha sigue sin ponerse fecha al inicio de la vacunación entre el colectivo de 16 a 19 años. "Es cuestión de semanas", ha dicho hoy Blanca Fernández, portavoz del Ejecutivo regional.

Page afirma que antes de que acabe septiembre "podemos tener a toda la población vacunable vacunada"

En la vacunación, se va a seguir priorizando las segundas dosis, a falta de más disponibilidad de vacunas. Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, marcaba una nueva fecha en el calendario para completar la vacunación de toda la población diana, algo más de 1,7 millones de castellanomanchegos: Será en septiembre. Antes, a mediados de agosto, ha reiterado, se habrá llegado ya al 70% de la población.

Castilla-La Mancha se mantiene como una especie de 'isla' territorial en el impacto de la quinta ola, condicionada sobre todo por los contagios entre la población menor de 30 años, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Ninguna de las cinco capitales de provincia ocupa los primeros 100 puestos en el ranking de tasa de contagios que en España encabeza Burgos, con 2.183 casos de COVID por 100.000 habitantes en 14 días, según los últimos datos disponibles y que publica elDiario.es







La incidencia acumulada de contagios en la región es de 234 casos por 100.000 habitantes, muy lejos de la media nacional que se sitúa en más del doble (622), sobre todo por lo que está ocurriendo en Catalunya (1.240,22 casos por 100.000 habitantes) o en Castilla y León (910).

Es el grupo de los jóvenes entre 12 y 19 años en Castilla-La Mancha el que presenta una incidencia mayor (693,22), seguido muy de cerca del colectivo de 20 a 29 años (674,95).

La consejera portavoz, Blanca Fernández, le ha restado hoy importancia a estos datos al compararlo con la media nacional para y desviar así la atención hacia la presión hospitalaria que no está notando, resaltaba, el incremento de contagios. Y es que las consultas de las infecciones se están produciendo, sobre todo, en la Atención Primaria al tratarse de casos leves o asintomáticos.

No obstante, ha reconocido que en el perfil de las personas ingresadas en las UCI de los hospitales, hoy hay castellanomanchegos "de todas las edades", desde gente de 24 hasta los que tienen más de 70". No ha ofrecido, sin embargo, el porcentaje de quienes, pese a estar vacunados, han sido hospitalizados.

"No tenemos previsto tomar medidas adicionales", ha dicho, porque están funcionando las que hay. "No podemos hablar de endurecer medidas, no se justificaría", aseveraba la portavoz.

Sobre el uso de las mascarillas en espacios abiertos ha comentado que "debe ser responsable", como condición para que no haya "ningún problema". Castilla-La Mancha no plantea volver a su utilización en exteriores, con distancia de seguridad. "Es posible aplicar la norma tal y como está. Hay regiones que tienen otra posición, a veces contradictoria respecto a otros momentos, pero así es la vida".

"Respeto" a la autonomía municipal allí donde más impacta el virus

También se ha referido a las medidas adicionales que puedan tomar los municipios, en función de la incidencia del coronavirus. "Respetamos la autonomía municipal", decía, para recalcar que en el conjunto de la región "no hay transmisión comunitaria aunque la pueda haber en algunos municipios.

La foto fija de la que se dispone hoy, con datos de hace casi una semana, apunta a que se mantiene la treintena de pueblos en riesgo extremo de contagios. El caso más destacado es el de Zarzuela (Cuenca) con 4.142 casos por 100.000 habitantes, aunque en el siguiente mapa se puede comprobar, municipio a municipio, cuál es la situación.