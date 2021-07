Page afirma que antes de que acabe septiembre "podemos tener a toda la población vacunable vacunada"

"A mitad de agosto tendremos la inmunidad global colectiva. Me sienta mal hablar de rebaño. La inmunidad colectiva la tenemos a mitad de agosto, según la terminología de la OMS que es algo para hacérselo mirar, pero antes de que acabe septiembre creo que podemos tener vacunado el 100% de la población vacunable. Esto es muy grande", recalcó Emiliano García-Page al inaugurar la remodelación de la plaza de la localidad toledana de Tembleque.

Varios son los anuncios al respecto que ha hecho el presidente castellanomanchego. A principios de este mes, afirmaba que antes de acabar agosto, estaría ya vacunada la mitad de la población susceptible de recibir la vacuna. "Somos con mucha diferencia, la región que mejores datos tiene. No me verán presumir de ello, porque hemos tenido datos muy duros y también me han criticado por el uso de la mascarilla y me han llamado opresor, prohibicionista y que acabo con la libertad", recordó el socialista.

De este modo, comparó los últimos datos de este martes, que señalaban que había 90 personas ingresadas en cama convencional y 16 en UCI con los de enero de este año. "2.500 casos al día, más de 600 ingresados. Hoy tenemos 16 en UCI", recalcó. "Por supuesto con un nivel de casos de incidencia que no es comparable, porque seguimos mirando los números como si fueran los mismos y los números por muy grandes que sean hoy no son en repercusión o incidencia como eran hace un año", afirmó.

Por otro lado, explicó que "claro que hay más jóvenes con COVID", ya que ahora mismo es a quienes se hace prueba y a los que "hemos dejado atrás en la vacunación". Sin embargo, es optimista en que en agosto se conseguirá la "inmunidad global colectiva" y en septiembre estará toda la población "vacunable", vacunada. "Estamos muy por encima de la media nacional, esto tiene mucho que ver con haber recuperado el sistema sanitario que estaba con un virus propio, el de los recortes", recordó.

"No sé cómo hubiéramos abordado el COVID-19 con la plantilla, las obras paradas y la supresión de servicios. Aquí se suprimió hasta la prueba del talón", afirmó en una nueva alusión al Gobierno del PP liderado por Cospedal.

Su reflexión final: "En España el COVID ha servido para que la gente sepa qué es importante y qué es lo menos importante. Lo mismo hay fatiga con el COVID soy consciente de que hay fatiga con la bronca independentista. Y esto tiene que acabar bien, porque evidentemente no puede acabar de otra manera. Vamos a intentar seguir en la misma línea, con coherencia. A recuperar empleo, seguir invirtiendo en patrimonio, en turismo", concluyó.