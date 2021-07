Castilla-La Mancha supera el millón vacunados con pauta completa mientras la incidencia crece más de 100 puntos en menores de 30

Castilla-La Mancha ya ha superado el millón de personas que han recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19. En concreto son ya 1.003.840 castellanomanchegos, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Sanidad. El total de personas que deben vacunarse en la región supera los 1,7 millones. Son los considerados como población diana, aunque el número de habitantes supera en poco los dos millones.

Del total de quienes ya tienen la pauta completa, el 80,1% (921.746 personas) tienen más de 40 años y Castilla-La Mancha se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional (81,5%) en administrar la vacuna a los mayores de esa edad.

El resto de grupos avanza más lentamente. Solo un 8,7% de los que tienen entre 20 y 29 años tienen ya la pauta completa (el 34,7% tiene al menos una dosis) y, de momento, sigue sin darse luz verde a la autocita para los mayores de 16 años.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, en el tramo de edades entre 12 y 19 años, solo un 0,4% han recibido ya la pauta completa de la vacuna (el 1,3% tiene al menos una dosis en ese rango de edades).

Castilla-La Mancha no está apenas guardando vacunas. De los 2,3 millones de dosis que ha recibido, ha inoculado el 95%. De hecho, desde hace dos semanas, el Gobierno regional ha reconocido "incidencias" tanto en el sistema de autocitas como en la llegada de vacunas. De hecho, no se dispone de todas las dosis que se preveía tener, de ahí que muchas de las personas sin vacunar, especialmente los menores de 40 años no están pudiendo acceder a la vacunación, según ha podido saber elDiarioclm.es.

La incidencia entre los menores de 30 crece más de 100 puntos el fin de semana

El fin de semana ha dejado una estela de nuevos contagios, casi 1.700 pero ningún fallecido. La infección se sigue cebando entre los colectivos más jóvenes y eso ha llevado a que la incidencia acumulada en Castilla-La Mancha se sitúe en riesgo alto de contagios con 216 casos por 100.000 habitantes. Si la comparamos con lo que ocurría el viernes eso supone incremento de 46 puntos, todo un récord después del fin de semana.

Eso significa que los contagios siguen creciendo en todos los colectivos, pero sobre todo entre los menores de 40 años. Y si hay un grupo que está más 'tocado' y está en riesgo extremo de contagios es el de los castellanomanchegos que tienen entre 12 y 19 años. La incidencia acumulada de casos llega a 642,63 casos por 100.000 habitantes y eso son más de 100 puntos respecto al viernes (512,15).

Es muy parecida a la del colectivo entre 20 y 29 que tiene una incidencia acumulada de 629,56 casos por 100.000 habitantes, también en riesgo extremo. Una tasa que también se ha disparado respecto al viernes pasado cuando había 496,59 casos por 100.000 habitantes.

Además, siguen creciendo los contagios entre los de 30 a 39 años que ya llegan a los 208,72 (riesgo alto). El resto de grupos de edad están muy lejos de las tasas de infección entre los más jóvenes situándose en riesgo medio de contagios que es bajo (45 casos) en el caso de los mayores de 80 años.

A pesar de las abultadas cifras, Castilla-La Mancha se sitúa a la cola de incidencia acumulada entre las comunidades autónomas. Es la última. Por debajo, con menos tasa de contagios solo están Ceuta y Melilla.