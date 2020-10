Castilla-La Mancha solicitará el estado de alarma “de manera formal” este sábado

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha decidido convocar un Consejo de Gobierno extraordinario para este sábado, día 24 de octubre, en el que aprobará "de manera formal" pedir al Gobierno central que declare el estado de alarma en todo el país con motivo del progresivo aumento de los contagios de COVID-19.

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene que la restricción de movilidad debe aplicarse en toda España y en la misma franja horaria

De esta forma, se suma a las peticiones de las comunidades autónomas que se han sucedido en cascada tras la comparecencia de Pedro Sánchez avisando de la gravedad de la situación en el país, pero dejando en manos de las autonomías esta decisión.

El presidente Emiliano García-Page ha explicado que se trata de pedir “amparo nacional” para tener seguridad jurídica suficiente sin depender de la decisión de los tribunales a la hora de tomar medidas de restricción de la movilidad.

Ha querido aclarar “que no se trata de 17 estados de alarma, sino de un estado de alarma gestionado por las autonomías, pero con una única dirección”. En este aspecto ha pedido “sentido común” y en su opinión “el Gobierno de España va a adoptar mañana la decisión de amparar el estado de alarma con carácter general a los que lo hemos pedido, pero parece razonable que se extienda al conjunto nacional”.

“Vamos a medir a lo largo de la semana que viene cuáles son las concreciones de ese estado de alarma. A mí me interesa mucho que existan parámetros nacionales homogéneos. Me interesa que haya una misma base argumental, una unidad de mensaje de manera que España no sea un puzle”, ha vuelto a insistir en el mensaje que viene trasladando a lo largo de toda la semana.

García-Page ha recordado que el concepto ‘toque de queda’ no existe jurídicamente y por eso la región se decanta por “medidas de limitación de la movilidad. Lo que pasa es que nos importan no solo las limitaciones dentro de la región sino a aquellas que afectan a unas regiones con otras”.

Por este motivo, insistía, “en realidad se trata de la movilidad del conjunto del país. Independientemente de todo se necesita una horma nacional”. En particular porque “no nos podríamos perdonar tener, en la segunda ola, la ingenuidad de la primera. Es mejor adelantarse a los acontecimientos y tomar medidas ahora”.

El Gobierno castellanomanchego llevaba días reiterando su petición de que el posible toque de queda se declarara a nivel estatal y esta misma mañana tanto el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, como el director general de Salud Pública, Juan Camacho, insistían en esta posibilidad. Durante la tarde, tras la oleada de peticiones de las autonomías, fuentes del Gobierno regional comentaban a elDiarioclm.es que la petición ya se había realizado durante la semana y en que Castilla-La Mancha apoyaría el estado de alarma y el toque de queda a nivel nacional con la fórmula jurídica que se considerara más adecuada.

A última hora de la tarde, ha sido el propio presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha confirmado que será un consejo extraordinario quien realice esa petición de manera formal.