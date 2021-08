CCOO y SATIF mantienen las movilizaciones en GEACAM

El Comité Intercentros de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), con mayoría de integrantes de CCOO (6) y de SATIF(1) ha acordado seguir con las movilizaciones que mantienen desde el pasado mes de mayo y que en julio y agosto se ha traducido en jornadas de paros parciales para mejorar el convenio colectivo y contra los recortes. De momento, no se han concretado las movilizaciones.

Reclaman la creación de una Agencia Pública que englobe a toda la plantilla

Los objetivos de los convocantes pasan por recuperar la campaña de extinción con un mínimo de 122 días en todo el dispositivo y en las cinco provincias, con todos los medios activados en época de peligro alto además de la reposición de todas las plazas vacantes en contratos de 12 meses y convertir "los contratos en fraude de ley en contratos indefinidos", del personal de toda la empresa.

También reclaman retomar la dotación presupuestaria del encargo de gestión por parte de la Consejería a GEACAM de 122 días y con la dotación operativa del 2019 y acabar con "la la altísima conflictividad laboral existente en la empresa generada por los incumplimientos de los actuales convenios, Comités, etc".

Entre las reivindicaciones, también buscan mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores "mediante el paso a agencia pública que englobe a toda la plantilla de GEACAM".

Ambos sindicatos han lamentado que "ni la dirección de la empresa ni la Consejería de Desarrollo Sostenible" atendieran la convocatoria de reunión que el comité de huelga les trasladó el pasado 6 de agosto y han acordado remitir a ambos interlocutores una nueva solicitud “para establecer una reunión con el Comité Intercentros para buscar una salida pactada al conflicto con la representatividad legítima de los trabajadores.”

Al tiempo, han reiterado la invitación al resto de los sindicatos a unirse a las movilizaciones que se convoquen en lo sucesivo para tratar de dar respuesta a las justas reivindicaciones de la plantilla de la empresa pública, acumuladas durante años y años de recortes y de bloqueo de la negociación colectiva.

Los dos representantes de UGT han rechazado la invitación, según informa CCOO, y han ratificado su decisión de descolgarse del conflicto. En cuanto a los dos representantes de USO y los dos representantes del SIBF, no han asistido a la reunión.

"Entendemos que la empresa y la consejería alaben a estos sindicatos y expresen por escrito su agradecimiento a los representantes sindicales que, a diferencia de CCOO, sí han apostado por dialogar y se han alejado de la hostilidad y el conflicto”, señala CCOO.

El sindicato cree que es una "lástima que el conflicto siga ahí mientras que diálogo no hay ninguno, por más que lo demandamos una y otra vez, tanto CCOO como el Comité de Huelga. No hemos dejado de hacerlo en ningún momento. Nuestro objetivo, lo hemos dicho hasta la saciedad, no es el conflicto sino su superación", zanja.