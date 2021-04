Castilla-La Mancha celebra que el 10% de su población ya esté vacunada con la pauta completa

La vacuna es la "situación más importante" de la pandemia. Así habló el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha recalcado que en la región se ha administrado un 92% de las más de 600.000 vacunas que se han recibido en la región. Más de 400.000 personas han recibido la primera dosis de las distintas vacunas, y más de 170.000 ya han completado toda la pauta: uno de cada diez castellanomanchegos está así vacunado en completo. "Este 10% de la pauta completa nos posiciona como la cuarta comunidad a nivel nacional con pauta completa, tras Asturias, Castilla y León y Extremadura", recalcó Fernández Sanz.

"Esto es lo más importante, tener pauta completa". En cuanto a las dosis recibidas, han sido las vacunas Pfizer las que más se han administrado, con más de 410.000 dosis, mientras que de AstraZeneca se han recibido de 124.000 y de Moderna unas 35.000. En cuanto a género, se ha inoculado a más mujeres que hombres, "porque su esperanza de vida es mayor en la mujer y vacunamos más a los mayores", recalcó el consejero. Más de 215.000 hombres se han vacunado ya, mientras más de 353.000 mujeres han recibido ya una dosis, por lo menos.

En el caso de los mayores de 80 años, el consejero aseguró que ya el 99% de las personas cuentan al menos con una dosis, mientras que el 63% ha sido vacunado con la pauta completa. En el caso de las personas entre 70 y 79 años, el 36% ha recibido al menos una dosis. "Tendremos que vacunar más personas diariamente, ha habido días en las que hemos puesto 25.000 dosis de vacunas. Esta seguramente sea una semana de gran volumen de vacunación", afirmó. En cuanto a Janssen, el consejero ha señalado que ya hoy se podrá tener más datos y ha recalcado que están "expectantes" del ensayo clínico para conocer los resultados y saber si se puede poner una segunda dosis de Pfizer entre los menores de 60 años que han recibido una primera dosis de AstraZeneca. El ensayo clínico durará un "mes y medio o dos meses".

"Estamos vacunando con todas las dosis que nos llegan y esto nos hace estar esperanzados con este 10%", recalcó el consejero. "La idea es seguir relajando las medidas y no tener que volver nunca más a restricciones mayores, por eso es muy importante la vacunación. Hagamos caso a lavados de mano y mascarillas, a no sobrepasar el límite de personas que se deban reunir, a no sobrepasar el límite de personas que se deban reunir y en las casas si es posible que no sean más que convivientes", pidió Fernández Sanz.

"Todavía nos queda recorrido", advirtió eso sí. De todos modos, señaló que la región se mantiene "a la cola" en cuanto a incidencia y datos, lo que permite relajar las medidas. "Hay que intentar volver un poco de normalidad en la ,medida que se pueda", señaló. "Pido que rememos juntos a la sociedad sobre todo y a toda la gente que tiene responsabilidad en la toma de decisiones y termino dando las gracias a los profesionales", afirmó.