La consejera de Educación explica que las contrataciones de profesorado no son "fruto de las ratio" sino de las necesidades sanitarias

Todavía no se sabe cuántos profesores se contratarán para el curso 2021/2022, aunque la consejería está inmersa en la "planificación educativa" que se está realizando ahora que acaba este curso escolar y se prepara para un nuevo ciclo, esta vez con menos presión con motivo de la pandemia. Rosana Rodríguez, consejera de Educación castellanomanchega, ha señalado, eso sí, que la contratación del profesorado no es "fruto de las ratios" sino que es "consecuencia" de las necesidades sanitarias.

De este modo, ha explicado que este año las autoridades sanitarias han ampliado el margen, ya que la distancia entre el alumnado puede ser de 1,2 a 1,5 metros, no a 1,5 como ha ocurrido durante este curso. "Tenemos un margen para unos desdobles diferentes, es cierto que abogamos por la presencialidad especialmente en tercero y cuarto de la ESO y en bachillerato", explicó en rueda de prensa.

"Todas las comunidades optamos por semipresencialidad en los centros educativos, donde no podría garantizarse la distancia de seguridad. Podremos hacer la presencialidad total, pero hay desdobles diferentes", explicó. Esto todavía debe "definirse" y de este modo debe ajustarse el cupo correspondiente para decidir cuánto profesorado deberá ser contratado. "Vamos a ser muy consecuentes, a obedecer los protocolos que nos marcan. Si esto exige mayor número de desdoble, y por tanto, mayor número de profesorado, así será. Si exige menor número de profesorado, lo haremos también", aseveró. En este sentido, explicó que así "no podemos decir que vamos a mantener o no el personal. Haremos lo que nos dicen".

Por otra parte, explicó que se está llevando a cabo la necesaria transformación digital de las aulas, proceso para el que ya están reuniéndose con directores y directoras de distintos centros, para poder ajustar la organización de los mismos.

Docentes 'repescados'

La consejera también aseguró que los docentes que no pudieron vacunarse durante la primera tanda de vacunación, ya en semana santa, han terminado de ser vacunados hace unos días de la primera dosis. Por otra parte, el profesorado está recibiendo mensajes para elegir si quieren ser vacunados con AstraZeneca o Pfizer en la segunda dosis. "Estamos en ese proceso para establecer el calendario" de vacunación, recalcó Rodríguez.

Por otra parte, ha celebrado el "esfuerzo, compromiso y corresponsabilidad" de los miembros de la comunidad educativa. "Ha sido la mejor vacuna", afirmó.