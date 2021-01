Todo lo que hay que saber sobre el cierre de todos los municipios de la provincia de Ciudad Real por el aumento de los contagios de COVID-19

La consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha decidido cerrar de forma perimetral todos los municipios de la provincia de Ciudad Real, ya que el territorio se encuentra en una situación de transmisión comunitaria "intensa", aseguró el delegado provincial, Francisco José García. Esto supone que la ciudadanía sólo podrá moverse por motivos justificados y de fuerza mayor, como por trabajo o por consultas al médico. Los más de cien ayuntamientos están recibiendo ya la notificación oficial de la decisión. La provincia pasa así a tener medidas de nivel tres, las más restrictivas, de manera generalizada, y con más reforzamiento.

García ha asegurado que la situación epidemiológica ha sufrido un empeoramiento especialmente en las últimas semanas, aumentando contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. Más del 20% de los casos positivos registrados se ha dado entre personas mayores de 65 años, mientras que la mitad de las camas de Unidad de Cuidado Intensivo están ocupados por coronavirus. La tasa de incidencia acumulada de las últimas semanas es de 848 casos por cada 100.000 habitantes. "El porcentaje de pruebas positivas ha aumentado, llegando a un 22% cuando hace semanas era de un 15%, recalcó. "Estamos lejos de la primera ola, pero los cinco hospitales están preparados para trabajar con los pacientes COVID y seguir trabajando con la actividad asistencial", aseguró.

Más de 800 pacientes por 100.000, una tasa "alta no, altísima", por lo que apeló al trabajo colectivo de toda la ciudadanía. "O todos nos concienciamos, o sino no logramos bajar los contagios, las hospitalizaciones y que no haya muertes. Un contagio es importante, pero un muerto no es reversible. Es fundamental e imprescindible que nos fajemos mucho en que no haya muertos", aseguró. En la provincia hay también 251 personas hospitalizadas con COVID-19.

Cierre de hostelería y adelanto de toque de queda

Las medidas que se han adoptado para endurecer las restriciones es el cierre de bares, restaurantes, cafeterías y pubs, exceptuando eso sí los destinados a servicios esenciales, como hospitales y hoteles. Eso sí, sin servicio de barra y a un tercio del aforo. También se permite el servicio de reparto a domicilio, dentro del horario permitido según el toque de queda, que se ha adelantado a entre las 22:00 horas y las 7:00 de la mañana. También se suspende "todo tipo" de actividad cultural y de ocio, que puedan suponer la participación de más de seis personas, y se cierran locales de juego, apuestas, bingos y similares.

En la resolución de Sanidad se decreta también el cierre de centros y superficies comerciales, exceptuando de alimentación, higiene y pequeño comercio. También se cierran gimnacios y espacios para hacer deportes. Las medidas anunciadas se mantendrán al menos durante diez días a partir de su aprobación, y podrán ser prorrogadas. Eso sí, García advirtió de que si empeoran, se podrán reforzar. El toque de queda y el confinamiento entran en vigor a partir del jueves 14 de enero.

Centros socio-sanitarios

En centros socio-sanitarios, se decreta la suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de servicios de estancias diurnas de personas mayores; así como las visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese momento.

Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio.

Los velatorios tendrán un máximo de 6 personas; la restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos se limita al 40% en espacios cerrados; y la permanencia de personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19.

Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis. Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones.

Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.

Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.

Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a seis personas.

Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento del habitual.

Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número máximo de seis personas.

Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su aforo al 25%.

Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente de su titularidad. Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad

Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.

Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención y protección individual adecuadas.

Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.

Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el número máximo de cien personas.

Llamamiento a la ciudadanía

El delegado provincial ha lamentado las distintas actitudes irresposnables que ha detectado, como fiestas ilegales masivas, que han llevado a los contagios "colaterales" que han llevado a personas a hospitalizarse. "Hay que hacer llamamiento a toda la ciudadanía. No vale con que se trabaje al máximo para poner medidas, para controlar el coronavirus si no hay implicación formal de toda la ciudadanía. La implicación revierte en la mejora de la salud colectiva. Este es un problema de salud pública y no político".