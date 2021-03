Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda (Albacete) y enfermo de ELA, se vacuna: "¡Alcalde vacunado cuando le ha tocado!"

El acalde del La Roda, Juan Ramón Amores, ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El pasado 21 de enero compartía a través de las redes sociales un vídeo en el que explicaba como “ciertos políticos”, utilizando su puesto, se habían vacunado “aunque no les tocaba”.

Estoy hasta las narices de q se hable de políticos que utilizan su puesto para vacunarse. SOY ALCALDE, tengo #ela 68% Discapacidad y grado dos de dependencia. No me he vacunado, pero estoy deseando hacerlo. Pero también os digo que tengo miedo de q alguien diga q es por mi puesto pic.twitter.com/h2lvnef7EN — JUAN RAMON AMORES (@jramoresAlcalde) 21 de enero de 2021

En este sentido, defendía que “hay muchos más políticos que no lo hacemos”. “Soy político”, continuaba entonces, “y os confieso que tengo miedo de que cuando me llamen piensen si es mi turno o no para que nadie piense que me han llamado por ser alcalde”.

Alcalde vacunado cuando le ha tocado!! Esto hoy no será noticia, pero yo estoy muy feliz. En mi brazo izquierdo, donde llevo tatuado ñel “acuérdate de vivir” gracias a la ciencia y a la sanidad de nuestro país y Castilla-La Mancha . No todos los políticos son iguales! Eso es así! pic.twitter.com/IFcvcDNBSI — JUAN RAMON AMORES (@jramoresAlcalde) 26 de marzo de 2021

“Me llamo Juan Ramón Amores, soy un enfermo de ELA, tengo un grado 2 de dependencia y un 68% de discapacidad, y no me he vacunado del coronavirus”, concluía entonces el alcalde de La Roda.

Este viernes Amores ha recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, "en mi brazo izquierdo, donde tengo tatuado el acuérdate de vivir", ha compartido a través de su Twitter.