Noblejas, el pueblo toledano que se rebela contra las medidas impuestas por Sanidad: "Lo que han hecho no sirve para nada"

El Ayuntamiento de Noblejas, gobernado por el PSOE, no ceja en su negativa en contra de las medidas de nivel 3 impuestas por la Junta de Comunidades, que se declararon hace ya más de una semana. No sólo se ha aprobado ya la resolución de Alcaldía según la cual se aprueba el recurso extraordinario de revisión contra el documento de la Delegación Provincial de Sanidad que imponía las medidas, este mismo lunes, sino que el Ayuntamiento se apoya en un auto del Tribunal Superior de Justicia en el que no se ratifican algunas medidas de la Resolución de Sanidad.

"Discrepamos abiertamente", recalca el teniente de alcalde de la localidad, Ángel Antonio Luengo Raboso. Y tienen para ello una serie de argumentos, motivos "fundamentales" que han visto reforzados por el auto del TSJ. En la resolución de la Alcaldía, se señala que el Ayuntamiento está "en condiciones" de "cuestionar" los datos que ha utilizado la Delegación Provincial de Sanidad para aportar la adopción de las medidas de nivel 3 en la localidad."Pedimos que se revise el protocolo sanitario que se ha utilizado en Noblejas", señala Luengo. Este medio se ha puesto en contacto con la consejería de Sanidad, pero no ha recibido respuesta ante la situación que denuncia el Ayuntamiento.

"Lo que han hecho no sirve para nada"

El teniente de alcalde explica que el documento del Tribunal ratifica medidas que no se pueden aplicar a la localidad, porque "no hay centros socio-sanitarios o viviendas tuteladas". El documento al que hace referencia el Gobierno local es un auto que se realiza de oficio, al afectar a derechos fundamentales de las personas. En él, se ratifican medidas como que no se permiten las salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias y viviendas de mayores. Se ratifica también la medida en la que se obliga a realizar la prueba PCR en el caso de abandono del centro o traslado temporal para entros de personas con discapacidad, personas con Trastorno Mental Grave o de menores. Pero, insiste Luengo, en la localidad no hay centros de este tipo. "En realidad lo que han hecho no sirve para nada", señala el teniente de alcalde.

Sin embargo, el Tribunal también señala que no se pueden ratificar otras medidas que se han impuesto en la localidad, porque se han dictado por "órgano incompetente". Fuentes del órgano explican que se deben a que la resolución debería haberse firmado por la autoridad que ostenta el presidente de la Junta de Comunidades y no por la consejería de Sanidad. Entre ellas, se encuentra la prohibición de las reuniones de más de seis personas, o la que hace referencia a las celebraciones posteriores a bodas, comuniones o bautizos, entre otros, por "afectar al derecho de reunión".

El organismo judicial ha decidido no ratificar tampoco la suspensión de competiciones deportivas no federadas, ni tampoco la suspensión de eventos deportivos y culturales. Ante este auto, cabe interponer recurso de reposición. Las mismas fuentes del Tribunal señalan que este tipo de autos son una circunstancia obligada al afectar a derechos fundamentales de las personas, como el de la reunión.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento lamentan que no esperan que haya "ratificación por parte de la Junta". "Al menos, no antes de que se den más casos porque pondrían en evidencia que la información de la Junta puede arrojar bastantes dudas y sombras en muchas situaciones y pueblos", recalca Luengo. Además, el edil señala que sus discrepancias se basan en puntos de vista "objetivos", como el parámetro de población que ha utilizado la Junta de Comunidades, con cien personas menos de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, aclaran.

Además, aseguran que también es falso que en la localidad se haya detectado un total de 12 casos en la semana epidemiológica número 8, y afirman que han sido entre 0 y 1. "Algo coherente con la tendencia que se llevaba en el pueblo", recalca Luengo, que asegura que estos datos se basan en los entregados por el personal rastreador del Centro de Salud de la localidad. "La información que se nos ha ofrecido es de cero", asegura. Actualmente, son tres los casos activos en el pueblo.

"Ha sido un error, pero no habrá ratificación"

"Nosotros tenemos 3.700 habitantes y sabemos quiénes son. Esto puede pasar en un municipio de 15.000 o 20.000 habitantes, pero aquí no tiene lógica este despiste. Esto es para nosotros lo más preocupante, que detrás de estos números hay personas. Ha sido un error, pero no habrá ratificación", lamenta.

En cuanto al auto del Tribunal Superior de Justicia, asegura que se ha logrado tener una "sensación de respaldo moral". En cuanto a las medidas, Luengo explica que el Ayuntamiento ha decidido enviar el mismo mensaje que han enviado hasta ahora: "de responsabilidad". "Sentido común, mucho sentido común, porque al final es lo único que vale, hay que tomarle mucho respeto a la situación, nosotros nos hemos tomado muy en serio la pandemia desde el minuto uno. Desde este rigor, no creemos que haya sido correcto lo que han hecho, no se esperaban una respuesta tan rápida por parte de un Ayuntamiento", afirma.

"Es imposible hacer creer que el informe de vigilancia epidemiológica sitúe un alza de 12 casos. Si este informe tuviese rigor, Noblejas no hubiese pasado a fase 2 cuando lo hizo, sino que se hubiese mantenido en fase tres, cuando hubo excepciones. Por eso, el mejor mensaje es responsabilidad, para huir de triunfalismos absurdos. No estamos aquí para doblar el pulso a la Junta, pero nos gustaría que nos dijeran que se equivocaron", concluye el primer teniente de alcalde.