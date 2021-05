VÍDEO | Page recibe la vacuna contra la COVID y anuncia que ha pedido autorizar Janssen para menores de 50 años

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recibido la vacuna de Janssen contra la COVID-19 en el Centro de Salud de Palomarejos de Toledo, acompañado del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, entre otros responsables sanitarios. Allí, ha anunciado que el Gobierno regional ha pedido la autorización oficial para utilizar la vacuna Janssen en los menores de 50, lo que daría "un impulso muy rápido", de manera que "podríamos estar vacunando a la población de entre 30 y 39 años en el mismo mes de junio”, por lo que ha pedido celeridad en la decisión al Ministerio de Sanidad.

García-Page ha informado que va muy avanzada la vacunación de mayores de 50 años, por lo que ha anunciado el adelanto a mañana de la vacunación de menores de 50 años, de la población de entre 40 y 49 por orden cronológico. "Va a ir rápido, lo que nos permite albergar la opción y posibilidad de poder anticipar en dos semanas la vacunación de menores de 40 años”.

Se ha referido asimismo a la gestión de la pandemia pandemia de coronavirus en esta comunidad autónoma recalcando que desde el primer día, el Gobierno decidió "no alterar para nada el ritmo de nuestras pruebas". "Nunca hemos anticipado una PCR que no correspondiera, ni nos planteamos la posibilidad de vacunarnos”. De hecho, ha afirmado que Castilla-La Mancha es la única comunidad donde la oposición ha criticado al Gobierno por no vacunarse los primeros.