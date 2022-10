Mónica Guijarro, deportista conquense de 15 años: “El atletismo me sirvió para dejar de ser insegura”

“El atletismo me sirvió para confiar más en mí, para dejar de ser insegura. Yo era una niña muy nerviosa e hiperactiva. Las experiencias que he vivido con este deporte no las cambiaría por nada”. Quien así lo afirma es la joven atleta conquense Mónica Guijarro.

El pasado mes de junio fue premiada como la mejor atleta junior en categoría femenina por la Federación Regional de Atletismo de Castilla-La Mancha. Esta joven de Tarancón de 15 años fue medalla de bronce en diciembre en el Campeonato de España de campo a través, en la prueba de Cross Sub-16 Femenina, con una marca de 8:56. En 2021 fue campeona de Castilla la Mancha en 1000 metros lisos y 1500 obstáculos.

Hasta la fecha, y pese a su corta edad, acumula siete medallas en distintos campeonatos de España. “Mi padre me lo inculcó casi desde que empecé a andar. Siempre era la niña que corría las carreras populares”, bromea. Eso sí, reconoce que cuando empezó era “raro” en su entorno que una chica apostase por el atletismo, pero afirma tajante que “las niñas también corren, sudan y se esfuerzan en conseguir lo que quieren, como cualquier chico, como cualquier persona”.

Si puedes ayudar, ayuda. Y si puedes divertirte, con amigos, con gente que te importa, si puedes participar y simplemente correr, hazlo

El próximo domingo 16 de octubre, Cruz Roja organiza en Cuenca la onceava edición de la tradicional Carrera Solidaria que, a partir de este año y de manera definitiva, pasa a llamarse ‘Carrera Solidaria por la Infancia’. El objetivo es consolidarla como iniciativa de apoyo a los niños y niñas más vulnerables.

“Si puedes ayudar, ayuda. Y si puedes divertirte, con amigos, con gente que te importa, si puedes participar y simplemente correr, hazlo”. Es el mensaje que quiere trasladar esta joven promesa del atletismo.

Es la embajadora de la prueba y la encargada de encabezar el primero de los dos recorridos previstos en la Carrera Solidaria por la Infancia. El diseñado para los niños consta de 1,7 kilómetros, mientras que el de los adultos es de siete kilómetros y discurre por la hoz de río Júcar.

Cruz Roja, y en particular Cruz Roja Juventud, quieren de esta forma “empoderar y visibilizar los logros de las mujeres para que las niñas y niños cuenten con referentes femeninas en diferentes campos, incluido el deporte”. La carrera del domingo es una gran oportunidad. “Se convierte en una excelente ocasión para seguir avanzando en esa dirección”, asegura la entidad humanitaria.

“Me hace mucha ilusión participar y poder ayudar. Siempre había visto como algo lejano que me llamasen para ser la cara de una carrera, para que todos vean que los niños y niñas también corren y que sepan que el deporte tiene su parte divertida. No hay por qué estar solo con la Play. Que salgan, disfruten y se cansen”.

Mónica Guijarro milita ahora en el Club Atletismo Cuenca. Cada día se desplaza hasta la capital conquense al salir del instituto para entrenar. “El club ha sido un apoyo total en entrenamientos, competiciones y a nivel personal. Han sido amigos, entrenadores y familia. Es un grupo muy bonito y muy sano que me está haciendo llegar hasta donde estoy llegando”.

El próximo año dará el salto a la categoría Sub-18. “Intentaremos dar la cara. El nivel ya es más competitivo y apenas habrá margen de error porque me abrirá las puertas a competiciones europeas”, asegura esta atleta que confiesa que su sueño pasa por representar a España en unos Juegos Olímpicos. “El atletismo es muy duro, pero vale la pena”.

Se espera participación de 200 niños y niñas y se ha habilitado un ‘Dorsal 0000’

Cruz Roja cree que Mónica Guijarro será “una inspiración” para las y los más de 200 niñas y niños que se espera que participen en la carrera del domingo.

Hasta el próximo 14 de octubre están abiertas las inscripciones en la sede de Cruz Roja, en horario de atención al público y en la tienda de Decathlon, en horario comercial. También hay posibilidades de inscripción durante la tarde del viernes 14 de octubre y en horario de mañana y tarde el sábado 15 de octubre en el Centro Comercial El Mirador. Además, admitirán inscripciones una hora antes del comienzo de la prueba.

El precio de la inscripción será de 7 euros en general y de 4 euros para los menores de 12 años y con ella se entregará una camiseta a los participantes, además de una bolsa de avituallamiento una vez se termine el recorrido.

“El cartel y la camiseta vuelven a estar diseñado de forma desinteresada por José Velázquez. Este año recuperamos la imagen diseñada por este profesional en 2018 para la séptima edición para convertirlo en la imagen definitiva de la carrera”, explican desde Cruz Roja.

Para aquellas personas que no puedan acudir el domingo a la prueba existe la posibilidad de colaborar a través del ‘Dorsal 0000’. El dinero recaudado se destinará “a mejorar la calidad de vida de la Infancia más vulnerable”.

Cruz Roja destaca también que la carrera es “una suma de voluntades” que no sería posible sin la participación activa de Grenergy como sponsor principal y otros 15 patrocinadores: la Fundación Caparros, Bricolaje Moraleja, el Centro Comercial El Mirador, Coca-Cola, Construcciones BAFL, Decathlon, Fuente Liviana, Grupo Granero, GVO, Hotel Torremangana Inmobiliaria Romero y Supermercados La Despensa. A los que este año se suman Musical Ismael, Leroy Merlin y Sunne.

Además, colaboran el Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha junto a la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca que ha invitado a sus socios a participar. Unos 100 voluntarios facilitarán que la prueba transcurra con normalidad y seguridad en sus dos recorridos.

Un trabajo que llega a 400 niños y jóvenes cada año

Hasta la fecha, Cruz Roja trabaja con unos 400 menores y jóvenes al año. “Queremos que la carrera nos permita llegar a un mayor número y que sean más las niñas y niños de la provincia los que se beneficien de los programas que cuidan de que reciban una alimentación completa y saludable, que cuenten con todo lo necesario para garantizar su éxito escolar o que garanticen su derecho al juego”.

La entidad ha puesto en marcha el Plan Cruz Roja Reacciona que atiende de forma directa necesidades básicas, entre ellas la alimentación, de aquellas familias que no llegan a fin de mes ante el incremento de los precios. En su labor también está que las niñas y niños de familias en situación de dificultad socioeconómica no se queden atrás en sus estudios y por eso ofrecen clases de refuerzo educativo y material escolar.

Otras iniciativas, que se nutren de los fondos que Cruz Roja logra recabar en acciones como esta carrera solidaria, pasan por defender el derecho al juego con programas de apoyo a los niños hospitalizados, además del trabajo desarrollado con los jóvenes para crear espacios libres de violencia de género que buscan también la sensibilización contra esta lacra y otras acciones para visibilizar el papel de la mujer en la historia o mostrar referentes femeninos en distintos campos, como el deportivo.