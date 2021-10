Marquina, medalla en Tokio: "Habrá normalidad cuando hablemos de Juegos Olímpicos, sin distinguir los Paralímpicos"

Luis Miguel García Marquina. Nueve veces campeón de España de Handbike, subcampeón del mundo y medalla de Bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio en la prueba a contrarreloj.

Este conquense, de Tarancón, reconoce que todavía le cuesta asimilarlo. “El mundo se para cuando lo consigues. Con todo lo que llevaba acumulado 20 años atrás, con un accidente deportivo, un revés enorme en la vida, que te arranca cualquier posibilidad de participar en unas olimpiadas... ", recuerda.

Marquina -así le llama todo el mundo- había practicado deporte entre los 5 y los 23 años. El 18 de agosto de 2002 esa posibilidad pareció pararse en seco. No fue así. Su paso por el Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, le enseño “que existía el deporte adaptado con una máxima exigencia. Competí diez años en baloncesto en silla de ruedas. Mi entrenador y amigo me enseño el valor del esfuerzo y el sacrificio. Lo apliqué a todos los ámbitos de mi vida”.

Después llegó su pasión por la modalidad del ciclismo adaptado, handbike. En 2014 empezó a competir. “Desde 2018 si pienso en el palmarés, me pongo hasta rojo. ¿Quién me iba a decir que iba a participar en unos juegos y ganar una medalla? La vida Me lo ha devuelto con creces. Es muy emocionante”.

Ahora se plantea continuar “hasta satisfacer mi ambición y eso no será fácil”. No descarta su participación en la cita olímpica de París “y más allá”, sin dejar su trabajo. Agradece también “el apoyo de sus vecinos en Tarancón”.

Este abogado de profesión participa el domingo 3 de octubre en la décima edición de la Carrera Solidaria que organiza Cruz Roja Cuenca, junto a los más pequeños. Y lo hará para transmitir un mensaje claro.

“Espero que podamos llamar la atención sobre discapacidad y deporte” porque todavía camino por delante, dice. “Se conseguirá un grado de normalidad satisfactorio el día en el que podamos hablar de Juegos Olímpicos, sin tener que hacer distinción con los Paralímpicos”.

Marquina encabezará, con su bicicleta de mano, el primero de los dos recorridos de que consta esta carrera y que tendrá lugar a las 10.30 horas en la plaza de la Constitución en Cuenca. La Organización Humanitaria ha querido contar con el deportista paralímpico “por la inspiración que supondrá para los cientos de niñas y niños que participan en esta carrera”.

Se trata de una carrera inclusiva que puede realizarse de diferentes formas -en bici, andando o corriendo- y la participación del handbiker de Tarancón, “contribuye a valorizar la superación y el esfuerzo realizado por los deportistas paralímpicos, en un evento en la participación de familias y estudiantes de Primaria y Secundaria es bastante relevante”, explica Cruz Roja Cuenca.

Tras un año y medio de pandemia, Cruz Roja retoma esta iniciativa solidaria “con ilusión”. El año pasado se realizó de forma online por razones de salud y seguridad debido a la COVID-19 y ahora se vuelve a convocar de forma presencial con los dos recorridos habituales, uno de 1,7 kilómetros, diseñado para niños, y otro de 7 kilómetros para adultos que transcurre por la hoz del río Júcar, uno de los paisajes más bellos de Cuenca.

Habilitados tres puntos de inscripción

Este año la organización ha habilitado tres puntos para facilitar la inscripción de aquellos que quieran participar. Hasta el domingo 3 de octubre las inscripciones pueden realizarse en la sede de Cruz Roja en Cuenca, en Decathlón todo el sábado en horario de tienda y en el Centro Comercial El Mirador todo el día del sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Igualmente, se admitirán inscripciones una hora antes del comienzo de la prueba. El precio de la inscripción es de 6 euros y de 3 euros para los menores de 12 años y al hacerla los participantes recibirán una camiseta y una bolsa de avituallamiento al concluir el recorrido.

El diseñador José Velázquez vuelve a colaborar en la presente edición en el diseño del cartel y de la camiseta. Con la imagen creada, unas zapatillas unidas por un mismo cordón, ha querido simbolizar como la voluntad de sumar nos une a todos los que participamos en una misma dirección, la de la solidaridad.

Cuenta también con el apoyo de los patrocinadores que este año se concreta en la participación de la Fundación Caparrós y el Grupo Granero como principales patrocinadores, así como también de Coca-Cola, Decathlon, Fuente Liviana, Óptica Notario, Alcampo, Supermercados La Despensa, Carrefour, Inmobiliaria Romero, Bricolaje Moraleja, Hotel Torremangana, Construcciones BAFL, GVO Vehículos de Ocasión, Eurográficas Cuenca y Centro Comercial El Mirador.

También han recibidio apoyo institucional, en cuanto a logística y organización de la propia carrera, del Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación Provincial de Cuenca y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca ha prestado su colaboración para contactar con el deportista paralímpico y para activar la participación entre los clubes que la conforman.

Más de 70 personas voluntarias facilitarán el próximo domingo día 3 de octubre que la carrera transcurra con normalidad y seguridad para todas aquellas personas que participen, “una de las mayores muestras de esa capacidad de aunar voluntades con que cuenta la Organización Humanitaria en beneficio de la sociedad”.

El dinero recaudado irá destinado a los proyectos sociales que viene desarrollando Cruz Roja Cuenca para cubrir las necesidades más básicas de aquellas personas de la provincia que más lo necesitan.

Los recorridos

Recorrido 1,7 Km: Salida Plaza de La Constitución. Calle Carretería. Plaza de la Hispanidad. Calle San Francisco. Calle Ramón y Cajal. Calle Las Torres. Puerta de Valencia. Calle Los Tintes. Calle Gascas, Calderón de la Barca y llegada Plaza de la Constitución.

Recorrido 7 Km: Salida Plaza de La Constitución, Calle Calderón de la Barca, Plaza de La Trinidad, Avd. Virgen de La Luz, Puente San Antón, Paseo del Júcar, carretera CM 2105 dirección las Grajas (Carril bici), Puente de las Grajas, Camino de las Grajas, por el Batan hasta Recreo Peral, Paseo del Júcar, acceso por escalerillas junto al Río Huécar a la Plaza de La Trinidad, Calle Caldero de La Barca y llegada Plaza de la Constitución.