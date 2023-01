Diego Mejías, arte flamenco 'made in' Toledo: “El cante me mantiene vivo”

“Llevo 15 años estudiando cante pero ha sido ahora cuando me he sentido seguro y con confianza para grabar algo de verdad mío”, cuenta el toledano Diego Mejías en una entrevista con Toledodiario.es tras el lanzamiento del que es su primer disco 'No soy de madera' de la productora Duque Producciones.

“Es un humilde trabajo de un cantaor de Toledo”, asegura un cantaor de profesión sanitario. Y es que sus raíces no son andaluzas. El amor de Mejías por este arte tradicionalmente de Andalucía se remonta a su niñez cuando su abuela ponía música flamenca mientras se encargaba de cuidarle. Durante su adolescencia, fue Camarón quien cultivó esa semilla. “El cante me acompaña desde que me levanto y hasta que me acuesto, imagino que como a cualquiera que tiene amor o afición por un arte”, afirma.

El toledano ha consolidado su pasión estudiando con Paco del Pozo en Madrid y, desde la pandemia, con Jeromo Segura, cantaor de Huelva muy conocido en el mundo del flamenco. “Durante el confinamiento daba clases online, me apunté y ahora sigue siendo mi profesor”.

A pesar de su formación, Mejías nunca se ha dedicado profesionalmente al cante que, sin embargo, le acompaña como celador, su profesión actual, y durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Toledo. “En mi caso el flamenco es algo que siempre tengo ahí, me acompaña y me hace la vida más interesante, me mantiene vivo”, un sentimiento que el cantaor recoge en el título del álbum. “Refleja que soy humano, que tengo sentimientos, que me afectan las cosas que pasan y, en definitiva, que no somos de madera”.

Un disco dirigido a “quién le apetezca escucharlo”

‘No soy de madera’ está compuesto por un total de ocho temas entre los que hay una gran variedad de flamenco: soleás, bulerías, fandangos o seguiriyas. En ellos a la guitarra se encuentra Álvaro Mora, ganador del Festival Internacional del Cante de las Minas; a las palmas y jaleos Momo y José Segura; y como artista invitado Jeromo Segura.

Por ello, según el toledano, “como todas las músicas este disco va dirigido a quién le apetezca y quiera escucharlo”. “En mi opinión personal no es un disco de flamenco cerrado ya que tiene melodías dulces y puede ser atractivo para cualquier persona que no tiene porque ser muy aficionada. Por ejemplo, la guajira es un cante que a cualquiera le puede gustar”, explica.

Así, la variedad musical, hay que sumarle la variedad de mensajes y sentimientos que transmite ‘No soy de madera’. “Queríamos que este disco no estuviera encasillado en algo, sino que fuera variado”, en formato y en esencia. Y es que, las letras de sus cantes reflejan las diferentes “emociones y momentos que pueda estar viviendo cada persona”. “Hemos buscado jugar con los distintos colores y emociones de las posibilidades que te da el flamenco”, explica Mejías quien detalla cómo su bulería ‘En el barrio de la viña’ refleja alegría mientras que la seguiriya ‘Ni de día ni de noche’ nostalgia y rabia.

En definitiva, se trata de “cantes inusuales que no son los típicos de tangos, alegrías… sino cantes que no se interpretan mucho pero que tienen una belleza y una riqueza muy interesante”.

Para su elección, Mejías ha echado la vista atrás y ha recuperado letras de “la época del oro'' del flamenco. ”Fue justo entre la Segunda República y antes de la Guerra Civil, un periodo en el que hubo una eclosión de artistas y de compañías flamencas que dejaron un legado inmenso“, afirma.

“Son letras históricas que hemos pasado por nuestro filtro, por nuestro aire más moderno, con las palmas y la colaboración de Jeromo en los cantes ha quedado muy bien y estamos muy contentos”, añade Mejías.

Futuro flamenco

Aunque Mejías no ha organizado una gira para promocionar su disco, avanza que este 2023 su cante seguirá haciendo vibrar todos aquellos escenarios que quieran contar con su arte. Y es que, el cantaor suele participar en festivales, eventos, conciertos y demás programación cultural tanto en Castilla-La Mancha como en el resto de España. Además, es fundador y organizador de la Peña El Quejío de Toledo donde, además de organizar actividades, imparten clases de cante.

Este año, la primera actuación del cantaor Diego Mejías será en Toledo, concretamente en un concierto solidario en favor de la Red SOS Refugiados Europa. Será el próximo viernes, 13 de enero, en la Cooperativa Cultural La Divergente.