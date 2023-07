El Festival Internacional de Poesía Voix Vives “resiste”: denuncia social en el Toledo de PP y Vox

La principal novedad del Festival Internacional de Poesía Voix Vives que cumple ya una década es que “se sigue haciendo”. Alicia Martínez, la directora del evento se mostraba lacónica durante la presentación de la nueva edición, que se celebrará en Toledo entre el 1 y el 8 de septiembre.

El festival “resiste”, aseguraba, a pesar de todo, por “la fuerza” del equipo organizador, pero también por el apoyo institucional y de otras entidades, decía, entre las que se encuentra elDiario.es Castilla-La Mancha.

Tras el 28 de mayo, han sido sonadas las decisiones de algunos gobiernos de PP y Vox hasta el punto de prohibir expresiones culturales que le resultan incómodas a la extrema derecha, con el visto bueno del Partido Popular.

Las derechas también gobiernan en la capital de Castilla-La Mancha y hoy el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la Universidad de Castilla-La Mancha se apresuraba a zanjar cualquier duda. “La cultura no debe prohibirse en ningún sitio, es intrínseca al ser humano y en la sociedad”, aseguraba José Manuel Velasco, cuando se le pedía una valoración sobre veto del partido de sus socios de gobierno a determinadas actividades culturales en otros lugares de España.

“No sé a qué se está refiriendo. Sí, le digo que la Cultura debe ser acicate de la sociedad y debe estar en nuestras vida”, respondía Velasco. Como ejemplo, en la localidad madrileña de Valdemorillo, Vox gobierna con el PP y prohibió la representación de una obra teatral de Virginia Woolf. ‘Orlando’ es una obra que aborda la sexualidad femenina. Había sido programada por el anterior equipo de Gobierno y fue cancelada por la Concejalía de Cultura que ahora ostenta el partido de ultraderecha, sin resistencia del PP.

Cuando los periodistas ‘refrescaron’ el caso al concejal toledano aseguró que “eso se lo tendrán que preguntar a quien lo haya prohibido. Yo no sé ni quién es ni en qué ha basado su decisión”. A continuación, lo justificaba: “Muchas veces tenemos que tener en cuenta que las decisiones las toma una persona, y con independencia de que las compartamos o no, a lo mejor tiene algún tipo de razón. Yo no veo ninguna razón para prohibir un acto cultural. No voy a entrar a valorarlo”.

El concejal del PP sostiene que “Toledo es cultura diversa y abierta”

Velasco, que es diputado electo del PP en el Congreso de los Diputados tras el 23J cerraba la cuestión asegurando que “Toledo es cultura diversa y abierta, la propia ciudad, el espíritu de la ciudad”. Y eso lo decía después de que el Gobierno local del que forma parte dejase sin bandera LGTBI el balcón del ayuntamiento, durante la pasada celebración del 'Orgullo LGTBI' entre críticas de retroceso.

También defendía el festival toledano. “Hay determinadas artes que no llegan tan fácil a la gente y una iniciativa como esta hace que la poesía esté en la calle y en boca de todos”. Eso sí, en este año, el primero del Gobierno local de PP y Vox el festival no dispondrá de su tradicional 'Plaza Violeta'.

El Festival Internacional de Poesía Voix Vives que Toledo acoge desde hace diez años, se ha caracterizado por su carácter transgresor y por la diversidad de sus propuestas literarias. Este año se espera la participación de casi 200 personas entre poetas, artistas plásticos, vídeo-artistas…

“Revitalizaremos la poesía en la calle, desde y para la gente. Vamos a reivindicar la cultura comunitaria, el folklore y la tradición”, explicaba Alicia Martínez. “Vendrán poetas de todos los mediterráneos, de Argentina, de Siria, de México, de Palestina, de Francia y de prácticamente todas las comunidades autónomas de España”. Y junto a ellos, la “escena editorial”, comentaba, con presencia de más de 20 editoriales. Serán 115 actividades entre las que se incluye el II Curso de Verano ‘La poesía y su poder de transformación’, que se ofrece junto a la Universidad de Castilla-La Mancha.

Martínez también destacaba el importante componente social del encuentro internacional, con presencia de “asociaciones de vecinos, ecologistas, académicas… Todos colaboran con el festival junto al voluntariado joven que ya suma a más de 300 chicos y chicas de la ciudad que se han formado en gestión cultural o asistencia técnica a festivales de Cultura”.

“El festival de voces vivas que canta a la libertad”

Nerea Tello, poetisa toledana se ocupa de la oficina técnica que da soporte al festival. “Voix Vives es un festival de voces vivas que cantan a la poesía y a la libertad. En diferentes lenguas. Siempre ha estado abierta a que los poetas del mundo traigan hasta aquí sus mensajes”, explica a elDiarioclm.es.

Estos mensajes quedan plasmados en la antología poética que se publica cuando termina el festival. “Tiene un hilo conductor y sorprendentemente poetas que no se conocen nos dejan siempre un mensaje común sobre las preocupaciones del momento. Veremos qué dice la antología de este año”.

No descarta que surjan cuestiones relacionadas “con el cambio climático, la falta de libertades, al guerra...”, y sugiere que este año los poetas “volverán a las raíces, al pueblo, en centrarnos en lo auténtico, en lo nuestro. Es la temática de este año”.

Nerea Tello reivindica el festival como un espacio “en el que se pueda cantar a la tristeza, al miedo o incluso que sea muy reivindicativo”.

Como aperitivo, en el Casco Histórico de Toledo una caravana poética ha servido para anunciar la próxima llegada del festival. En la escalinata del Teatro de Rojas se pregonaba el evento en un bando que reivindicó la poesía. “No está perdida, muy al contrario, campa a sus anchas por la vida, se tumba a sestear a la orilla del Tajo y salta desde las azoteas, sobrevuela catedrales, iglesias y antiguos minaretes. No está perdida”.

