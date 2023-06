El PP y Vox dejan sin bandera LGTBI al Ayuntamiento de Toledo: “Un paso atrás”

Cinco días después de constituirse la nueva Corporación del Ayuntamiento de Toledo, donde el PP gobernará en coalición con Vox durante los próximos cuatro años, se han producido las primeras protestas de representantes del colectivo LGTBI en la ciudad al no poder llevarse a cabo la primera actividad de la XVI Semana Cultural Toledo Entiende: la colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Consistorio.

“No sabemos por qué no la ponen. A ver si de aquí al día 28 -Día Internacional del Orgullo LGBT- la consiguen poner”, ha manifestado Ricardo Vicente, presidente de la Asociación Bolo-Bolo Castilla-La Mancha, tras la reunión que ha mantenido durante dos horas con la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Soledad Illescas (PP). “Han dicho -los ediles del PP- que si fuera por ellos estaba puesta, pero que tienen que contar con el resto del Gobierno”, ha agregado.

Según traslada el representante del colectivo, organizador de este evento cultural y reivindicativo, la nueva edil les ha manifestado que no han tenido tiempo para abordar con los concejales de Vox -cuya líder, Inés Cañizares, ostenta la vicealcaldía- la colocación de esta bandera, un símbolo que sí ha estado presente desde el año 2016 en el balcón del Ayuntamiento, primero con un gobierno de PSOE y Ganemos y luego de los socialistas en solitario.

La colocación de la bandera estaba prevista a las 12.00 horas, pero una vez ha finalizado la reunión en la que ha estado presente Vicente en el propio Ayuntamiento, representantes del colectivo se han fotografiado con una bandera en la plaza del Ayuntamiento y han realizado cánticos de protesta ante esta decisión: “Se nota, se siente, Toledo entiende”.

“Nos han puesto de excusa que como llevan poco tiempo no han tenido tiempo de decidir. Tendría que estar puesta, es una cosa decidida desde febrero”, ha exclamado Vicente, que ha exigido que “se ponga la bandera” en el Consistorio. No obstante, respecto a las actividades previstas esta semana, apunta que se celebrarán y que los concejales del PP se han comprometido también a asistir a algunos de ellos.

“No dicen que no quieran, es que se lo están pensando. El día 28 de junio va a llegar y veremos si se ha puesto la bandera”, afirma el presidente de la Asociación Bolo-Bolo, que subraya que han mantenido una reunión “cordial” y que mantendrá contacto con otras instituciones como la Delegación del Gobierno o la Junta de Comunidades para poder instalar la bandera LGTBI en las respectivas sedes que tienen en la ciudad.

Banderas en los balcones y manifestación

En este sentido, Vicente ha animado a la ciudadanía de Toledo a que “cuelgue banderas en sus balcones” y a que participe de manera masiva en la manifestación que hay programada para el próximo sábado, 24 de junio a las 20.00 horas, bajo el lema 'Respeto a las familias diversas'.

“Este año es más importante acudir a la manifestación y ya que la bandera no se pone en el Ayuntamiento habrá que llenar la calles. Esto para nosotros es un paso atrás, era un derecho conseguido”, ha indicado el representante del colectivo.

Mientras Vicente estaba reunido en el Consistorio, otros representantes de la asociación, así como también del grupo municipal del PSOE y de la candidatura de Sumar para el 23J en la provincia de Toledo, han realizado también cánticos frente a las puertas del Consistorio exigiendo la colocación de la bandera. En ese momento, un concejal del PP, Iñaki Jiménez, ha entrado al mismo sin dirigirse a ninguno de los presentes.

Sí se ha pronunciado sobre la situación la concejala del PSOE Nuria Garrido, que ha indicado que les parecería “un error que no se puseira la bandera por los valores de igualdad y de convivencia que representa”. “La ciudadanía de Toledo siempre se ha caracterizado por ser una ciudad diversa. Sería una decepción que no se ponga incluso para sus votantes. Nos van a tener enfrente si siguen eses camino. El alcalde, Carlos Velázquez, hablaba en una entrevista que el tema LGTBI no era serio y hablamos de derechos humanos, algo muy serio”.