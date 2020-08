Denuncian que pueda haber festejos taurinos en Castilla-La Mancha mientras se suspenden actos culturales y de ocio

La Coordinadora Antitaurina de Castilla-La Mancha, formada por agrupaciones de las cinco provincias castellanomanchegas, considera que las nuevas medidas de seguridad establecidas en esta comunidad autónoma son “sectoriales e insuficientes”, ya que “se posicionan a favor del lobby taurino en detrimento de otros como el cultural, hostelero o de ocio”.

Según recuerda, la Consejería de Sanidad ha determinado que no se permitirán eventos multitudinarios en los que no se pueda controlar el aforo y no pueda garantizarse una butaca preasignada, considerando a efectos de este decreto como evento multitudinario, aquel que concentre simultáneamente a cien o más personas en espacios abiertos. Para la Coordinadora, esta definición abarca los festejos taurinos, “pero para sorpresa de todas y todos, no se incluye la prohibición de celebrarlos.

Desde varias formaciones animalistas en todo el territorio español y concretamente en Castilla-La Mancha, han venido denunciado la “falta de observancia de las medidas de seguridad”, motivo por el que “en un ejercicio de justicia”, muchas ciudades de gran tradición taurina están anulando este tipo de eventos.

Por el contrario, pone el ejemplo de Villamalea, municipio actualmente confinado donde el pasado 9 de agosto se celebró una corrida de toros. La resolución por parte de la Delegación Provincial de Sanidad en Albacete, reconoce que dentro de los “factores contribuyentes a la propagación del virus, se encuentra como evento destacable un festejo taurino”. “Pero lejos de tomar este caso como precedente, nuestra región decide que en lo respectivo a actividades y 'festejos' taurinos, todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas, y no se supere el cincuenta por ciento del aforo autorizado”.

"Ponen en riesgo a toda la ciudadanía"

“Ni si quiera estas medidas específicas se han respetado en nuestra región. Fotografías y vídeos con centenares de personas aglomeradas, sin distancias, sin mascarillas... Poniéndonos en riesgo a toda la ciudadanía castellanomanchega”, subraya.

La evolución de la epidemia y el elevado riesgo de transmisión hacen que se suspenda la celebración de fiestas, conciertos, verbenas y otros eventos populares, “pero los festejos taurinos se permiten, incluso con entradas gratuitas gracias a las subvenciones municipales”. “Todo ello nos lleva a pensar que los responsables de nuestra salud y bienestar siguen cediendo ante la presión del sector taurino, por encima de los intereses generales de la sociedad, cada vez más evolucionada y posicionada a favor de los derechos de los animales”.

Piden así que los festejos taurinos se cancelen sin distinción para evitar la propagación del virus y “por una cuestión ética de cuidados, solidaridad y respeto por la vida”.