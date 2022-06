La biodiversidad en España tiene nombre agrario

España es la joya de la corona de la biodiversidad de Europa, es decir, alberga una enorme variedad de seres vivos, de especies y ecosistemas diferentes. Sirvan como datos representativos que están presentes en España más de 85.000 especies, más del 50% de las especies animales de Europa y más del 5% de las especies del mundo. Y una gran parte de nuestra biodiversidad, aproximadamente la mitad, depende de los sistemas agrarios tradicionales.

Es cierto que el sector agrario es una de las grandes amenazas, junto al desarrollo urbanístico, de la biodiversidad, debido principalmente a su intensificación, y aunque es una de las principales causas de la pérdida de diversidad biológica y de degradación de los ecosistemas en Europa, es también el motor territorial y de cuidado de la naturaleza.

Por ello, en Fundación Global Nature trabajamos con ella como clave para la solución: En España solo un 3% del territorio está inalterado, el resto está o pastoreado o cultivado, por lo que trabajar con los agentes agrarios, con los agentes rurales, para conservar y recuperar la biodiversidad es la gran oportunidad que nos permitirá revertir la tendencia.

Un millón de especies vegetales y de animales están en peligro de extinción

En este contexto trabaja Fundación Global Nature (FGN) desde hace décadas y apuesta por entender el momento histórico que vivimos implica una crisis ambiental que engloba dos amenazas principales: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Hoy sabemos que en torno a un millón de especies vegetales y de animales en todo el mundo están actualmente en peligro de extinción. De hecho, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas es ya una de las cinco amenazas principales a las que se enfrenta el mundo, tanto desde el punto de vista de su probabilidad como de su impacto.

Por ello, FGN complementa su trabajo con un trabajo constante de sensibilización sobre la necesidad de priorizar la transformación hacia una agricultura sostenible y de alto valor natural, que trabaje a favor de la biodiversidad y no a su costa. “Aún no ha calado el discurso de la urgencia e importancia de la crisis ambiental que vivimos, de la pérdida de biodiversidad irreparable y de la necesidad de que todos y cada uno de los individuos y colectivos de la sociedad ha de aportar para revertir el cambio”, explica Del Río, quien detalla que “el cambio climático es sólo un síntoma, la fiebre de ese gran organismo vivo, pero la base del problema, la enfermedad, es la acelerada extinción de especies, ecosistemas, y genes, la pérdida de la biodiversidad no se ataja como debemos”. Y el sector agrario es, en nuestro país el gran y necesario aliado.

La destrucción de biodiversidad agraria constituye una pérdida de recursos de gran valor económico y cultural: la desaparición de incontables variedades de cultivos, razas ganaderas, cepas microbianas, poblaciones de especies forestales, entre otros, supone la pérdida de genes con enorme valor potencial además del aumento de la vulnerabilidad de nuestros sistemas productivos frente a inesperados cambios ambientales o a la aparición de nuevas plagas y enfermedades.

La Estrategia sobre Biodiversidad para 2030

La nueva Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 es un plan completo, sistémico, ambicioso y de largo plazo para proteger la naturaleza y revertir la degradación de los ecosistemas. Es un pilar fundamental del Pacto Verde Europeo y del liderazgo de la Unión Europea (UE) en la acción internacional por los bienes públicos mundiales y los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los objetivos es convertir al menos el 30 % de la superficie terrestre y el 30 % de la superficie marina de Europa en zonas protegidas gestionadas de manera eficaz. FGN tiene un amplio compromiso con este reto de futuro. Y sabemos que en España trabajar en esta línea de conservación de la biodiversidad implica trabajar en el medio agrario.