Podemos exige a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha que voten a favor de la 'ley trans' “sin ningún recorte”

Podemos ha pedido también a Emiliano García-Page que anime a las diputadas y diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados a que voten a favor de la 'ley trans' “sin ningún recorte”. El coordinador regional ha valorado que tras siete meses de la aprobación de la Ley LGTBI de Castilla-La Mancha “no pueden dar la espalda a las personas trans y al colectivo, que sí cuenta con la lealtad y compromiso de Podemos”.

La cabeza de lista de Podemosa las Cortes por Guadalajara y secretaria autonómica de Políticas de Igualdad y Mundo Rural de la formación, Asun Mateos Gámez, y la número 2 y activista trans, así como concejala de Unidas Podemos en Tórtola de Henares, Raffaella Corrales, en declaraciones a los medios este viernes en Guadalajara, han animado a la “participación masiva” en la manifestación estatal de Madrid a favor de la ley trans “sin recortes”, convocada a las 17 horas de este sábado por unas 70 organizaciones, en la que aseguran que se le va a dar “un mensaje claro de unidad LGTBI al PSOE”.

De igual manera, también han dado su “total respaldo” a la concentración de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que será el mismo sábado, también a las 17 horas, convocada por la Asociación Plural LGTBI+ Mancha Centro, así como a “cualquier otra reivindicación regional por los derechos trans, organizada o espontánea”. “El PSOE ha reconocido la autodeterminación de género en 14 regiones” Mateos Gámez ha considerado que “tras haber reconocido el PSOE la autodeterminación de género en 14 regiones, incluyendo Castilla-La Mancha, votar en el Congreso algo distinto a la ley trans sin recortes será entendido como una traición, que le puede suponer la expulsión del Orgullo estatal y de distintos Orgullos regionales y locales, también en nuestra región”.

“Deshumanización y cosificación”

Por su parte, la activista trans y LGTBI Raffaella Corrales ha explicado que “las personas trans estamos teniendo que soportar la propagación de bulos y mentiras e incluso la deshumanización y cosificación” y, en este sentido, ha dicho que “era de esperar de la derecha y la extrema derecha, pero no nos lo esperábamos del PSOE”. Corrales ha valorado que “que la ‘inseguridad jurídica’ es un argumento falaz, teniendo en cuenta que varios Estados de la Unión Europea y del continente, así como de América Latina, recogen en su legislación la ‘autodeterminación de género’. Entre estos Estados y territorios, se encuentran Portugal, Dinamarca, Noruega, Malta, Irlanda, Luxemburgo, Grecia, Argentina, Costa Rica, Ciudad de México, Brasil, Colombia, Ecuador o Uruguay.

“Lo que sí crea inseguridad jurídica es que a una persona con 14 años se le imponga un género que no es el suyo cuando tiene que hacerse el DNI, afectando a todos los ámbitos de su vida, empezando por los más cotidianos”, ha agregado. “No entender este sufrimiento evidencia una gran falta de empatía”, ha sentenciado Corrales. Sobre el “otro argumento equivocado que llevamos semanas escuchando a un sector del Partido Socialista”, el de que “esta ley perjudicaría a las mujeres”, Raffaella Corrales ha sentenciado que “nunca reconocer derechos perjudica a otros colectivos ni a otras personas”.

Además, ha señalado que “defender lo contrario equivale a recurrir a la misma estrategia a la que en su día se acogieron los sectores reaccionarios en España para tratar de frenar la apertura del matrimonio a parejas del mismo sexo”. La activista y número 2 por Guadalajara a las Cortes regionales se ha referido a las palabras de Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, para secundar que “no queremos un feminismo de cartón-piedra”. “Quien ha sufrido opresión, de hecho, moralmente no puede convertirse en mano opresora” y “juntas somos más y más fuertes, por ello, no hay feminismo si no estamos todas”, ha concluido.

Carta al secretario regional LGTBI y Diversidad del PSCM-PSOE

Asun Mateos Gámez y Raffaella Corrales también han remitido una carta a Ignacio de la Iglesia, secretario regional LGTBI y Diversidad del PSCM-PSOE, que además es concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Guadalajara, en la que le han pedido que “como activista” utilice la “pedagogía” para que las diputadas y diputados del PSCMPSOE “voten a favor de la ley trans sin recortes”. También le han recordado lo que dijo Carla Antonelli, la primera diputada trans de España, cuando se dio de baja del PSOE: “prefiero ir por la calle y mirar de frente a mis compañeras/os/es trans, que agachar la cabeza de la vergüenza por haberles traicionado”.

Por todo ello, argumentan en su misiva, “esperamos que usted, como como secretario LGTBI y Diversidad del PSCM-PSOE y activista, que el presidente Page y que las diputadas y diputados socialistas de nuestra región, tan solo unos meses después de haber aprobado la ley LGTBI regional, actúen en consecuencia y puedan decir lo mismo que defendió Blanca Fernández en las Cortes autonómicas el día que salió adelante, para no tener que bajar la cabeza, avergonzadas y avergonzados, por la traición a las personas trans y al conjunto del colectivo LGTBI en Castilla-La Mancha y en España”.