Feriantes, profesionales del circo o la pirotecnia piden un protocolo específico para poder volver a trabajar tras quince meses "cerrados"

Decenas de representantes de la sectorial de la Feria y el Espectáculo de la provincia de Ciudad Real se manifestaron en la capital provincial, representados por asociaciones y empresas de toda la provincia. Orquestas, agencias, feriantes, circos o empresas audiovisuales, entre otras, han participado en un recorrido que acabó en la Puerta de Toledo, donde se leyó el manifiesto preparado para la ocasión.

"La cultura es un derecho para la sociedad y un bien esencial tal y como han puesto de manifiesto el Parlamento Europeo, en el Senado Español y todos los grupos parlamentarios", recordaban. En este sentido, han reivindicado que los festejos, eventos y ferias populares son "factor determinante" para crear riqueza en la llamada "España vaciada", ya que se dota así de "tradiciones, cultura y costumbres" a pueblos y ciudades. Por otra parte, han resaltado que los eventos culturales y fiestas populares generan "una gran cantidad de recursos económicos en los municipios en sectores como la hostelería, restauración, comercio y servicios locales" y también ayudan en la "liberación de ansiedad" para el emprendimiento.

"Se ha demostrado que, realizándolos bajo medidas sanitarias, protocolos y organización estricta, el riesgo de contagio es infinitamente menor que otras situaciones cotidianas aceptadas", aseguran, a la par que se reivindican como una "alternativa frente a fiestas incontroladas y botellones". "Los festejos y ferias populares controlados dan salida a la presión situacional del colectivo juvenil y familiar tras un año de prohibición de muchas relaciones sociales de divertimento propio de esta generación. También el ocio infantil es muy importante teniendo en cuenta lo necesario que es y cómo se están comportando y sufriendo los más pequeños ante esta pandemia", aseguran.

Y es por eso que exigen que se pongan en marcha los festejos populares "para que no desaparezca un tejido profesional dedicado a los eventos, espectáculos y atracciones de feria, tras más de un año con actividad cero y apenas ayudados por administraciones central y autonómica". "Los festejos populares reflejan la continuidad de eventos en vivo referenciales propios del municipio y patrimonio inmaterial de su historia", aseguraban y criticaban igualmente que "no es aceptable" que sí haya aglomeraciones en transporte público o parques de atracciones, pero que no se pueda organizar con garantías sanitarias y de seguridad los eventos culturales, ferias o fiestas patronales y espectáculos en los miles de pueblos de España.

"Es una necesidad urgente e inmediata la reactivación de todo el sector, que lleva ya más de quince meses cerrado y cero en facturación en el 90% de las empresas y profesionales", recalcan, a la vez que calculan que se ha afectado así a unas 30.000 famolias de manera directa y a otras 10.000 empresas como proveedoras. "Representamos a más de 300.000 profesionales de la creación, de la producción, de la distribución, de la interpretación, de la programación y asistencia técnica de las Artes Escénicas y la Música en España", calculan.

De este modo, han exigido que no se suspendan ferias o espectáculos públicos programados, y que se reconozca el sector en los decretos de la Junta de Comunidades para su reactivación "inmediata". También han pedido que se habilite en la fase II un aforo del 75% en teatros, cines, auditorios o recintos feriales. Igualmente, han pedido no se produzcan recortes en los presupuestos para espectáculos públicos en los Ayuntamientos, y que, de hecho, se "incrementen" con los remanentes municipales. Por otra parte, han exigido que se estudien indemnizaciones para el sector y que sus eventos se califiquen de manera oficial como seguros.