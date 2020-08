El Festival 'Celestina' de la Puebla de Montalbán se reduce a representaciones online

El Festival 'Celestina. La España de Rojas', designado Fiesta de Interés Turístico Regional, ha tomado la decisión de cancelar las actividades presenciales que tenía preparadas como el estreno en Castilla-La Mancha de 'La Celestina' de Antonio Campos y el montaje nominado a los premios Max de teatro 'Don Gil de las calzas verdes' de Ensamble bufo entre otros. Una medida que se toma en base a las recomendaciones marcadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas ante el exponencial incremento en el número de casos diarios de COVID-19, así como por el aumento en la presión asistencial de los hospitales de nuestro país.

Asimismo, desde la organización de este Festival, el alcalde de la Puebla de Montalbán, Ismael Pinel, ha reseñado que "después de lo anunciado por el Ministro de Sanidad y con las recomendaciones, tanto de los responsables de la Junta de Comunidades y de la Diputación de Toledo, hemos tenido, en estas última horas, que suspender toda actividad presencial". "Todo ello, porque no queremos arriesgarnos ante este nuevo escenario de la pandemia, pese a que tenemos claro que la cultura no es la culpable de lo que ahora está sucediendo. De hecho, se están tomando todas las medidas posibles y con una exigencia superior a la de cualquier otro sector económico, con el fin de evitar cualquier nuevo brote de coronavirus. En este aspecto, este sector cultural, de momento, no ha originado ningún foco de contagio en nuestro país".

Sin embargo, en esta 22 edición se emitirán en streaming, a través de la web del Festival, (http://www.festivalcelestina.com) dos de los montajes que estaban previstos disfrutar de manera presencial. Se trata de dos obras que han sido trabajadas por actores y actrices de la localidad toledana de la Puebla de Montalbán. Obras que han ensayado durante varios meses, con el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad sanitaria.

La 'Asamblea de las mujeres'

Estas dos obras teatrales están encabezadas por el nuevo director artístico del festival, el toledano Israel Muñoz, Licenciado en la Real Escuela de Arte Dramático (RESAD) y con diferentes estudios de clown, danza, pedagogía teatral, escenografía y con varios montajes realizados como 'Burbuja' o 'La higuera', entre otros. Por un lado, se interpretará la 'Asamblea de las mujeres', una adaptación del propio Muñoz junto al director pueblano Roberto del Castar. Y, por otro lado, el segundo montaje que se podrá disfrutar, también de forma telemática, será 'La burbuja secreta''.

Además, a pesar de las circunstancias de la pandemia del coronavirus que se está viviendo, desde la organización, durante este último año, se ha estado trabajando en el futuro de esta cita cultural que, en este agosto, cumple su edición número 22. En este aspecto, estas mejoras en el Festival Celestina se habrían implementado en este mismo año, pero han tenido que ser aplazadas por la expansión de la COVID-19.

Entre las novedades que se acometerán de cara a la próxima edición de 2021, siempre que las circunstancias de salud pública lo permitan, está la creación de la Escuela de teatro 'Fernando de Rojas', cuyo objetivo será la formación y crear montajes nuevos para el festival año tras año.

La época de la peste

También, se realizará el estreno de una nueva obra central, que estará relacionada con la época de la peste que padeció la Puebla durante la España de Rojas. Una dramaturgia en la que estará al frente Alberto Gálvez, quien ha sido galardonado en varios certámenes de escritura teatral, tales como el IX Certamen Literario Universidad de Sevilla de Teatro o el XIII Premio de Teatro José Martín Recuerda y que, además, ha colaborado con compañías como Yllana Teatro, Ron Lalá, Ensamble Bufo y La Compañía Nacional de Teatro Clásico. Asimismo, se convocará el I concurso de dramaturgia Fernando de Rojas, cuyos derechos de los textos quedarán cedidos en propiedad al ayuntamiento de la Puebla de Montalbán y serán interpretados en las tradicionales cuevas durante ediciones posteriores.

Asimismo, se ha creado un comité, formado por diferentes profesionales de esta localidad toledana. De esta forma, con ellos, se quiere potenciar la faceta histórico-literaria del festival e indagar más sobre la gran obra de Fernando de Rojas y la España que le tocó vivir. Este comité formará parte de un área de documentación, tanto para la obra central como para los textos que se creen para las diferentes cuevas o espacios utilizados en el festival.

Finalmente, gracias a la colaboración de la Diputación de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realizarán diversas actividades en torno al 550 aniversario de Fernando de Rojas. Acciones que se deberían de haber llevado a cabo durante este 2020, pero que la expansión de esta pandemia ha obligado a aplazarlas. Con ello, se espera poder retomar dichas actividades a finales de este 2020 y durante el próximo año 2021, siempre y cuando la situación sanitaria sea favorable.

El Festival 'Celestina. España de Rojas' es un evento que organiza el Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán desde 1999 y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Toledo, de la Junta de Castilla-La Mancha y de diferente patrocinadores privados locales y regionales.