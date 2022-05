Page critica que el Gobierno dependa de los partidos “menos fiables”, en alusión a los independentistas

La Feria Nacional del Vino, FENAVIN, capitalizará esta semana la provincia de Ciudad Real. Así lo afirmó Emiliano García-Page en el discurso de inauguración del evento, en el que recalcó que “ojalá España se reflejara más en lo que va a pasar aquí que en el ruido estéril del circo madrileño”, en relación a Isabel Díaz Ayuso. “Ciudad Real está en la vida real, haciendo oídos sordos del ruido que nos aborda todos los días desde la esfera nacional para no desatender lo que importa a la gente. Eso me da esperanza y confianza de futuro en el país”.

Además, el socialista ha cuestionado que la estabilidad política y económica de España pueda depender de los partidos “menos fiables”, en alusión al contexto político actual tras la crisis del espionaje con Pegasus. Como es costumbre, el dirigente ha cargado contra el independentismo y asegurando que “los culpables no pueden pasar por víctimas”. “Tontos no somos y no me estoy refiriendo al recibo de la luz”, resaltó con ironía y lamentó que haya partidos “sometidos al chantaje ofensivo, indignado y obsceno” de los partidos independentistas. “A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas. Hasta ahí podía llegar la cosa”.

“Vamos a centrar la atención mundial en relación al vino, como no podía ser de otra manera en una región como la nuestra”, resaltó el presidente autonómico. También recordó que la región ha “batido récords” de exportación en el sector del vino, con 1.700 millones de litros algo “muy descomunal” y que está por encima de “muchos países”. La región llega a un total de 149 países. “Esta es la feria de las ferias y pone de manifiesto por dónde va lo que quiere la gente, el sector, los empresarios y las cooperativas. Y lo hace posible la Diputación, que algunos han jugado a cargárselas”, recordó. Sin embargo, el evento tiene el impacto de unos 10 millones de euros, sólo en la renovación de los espacios feriales.

“Nosotros institucionalmente no queremos declararnos enemigos de nadie, queremos resolver problemas. Lo hemos hecho en el ámbito empresarial, en los momentos más duros de la pandemia y seguiremos”, recalcó. También criticó que la ministra de Hacienda, María José Montero, está “racaneando” los fondos COVID pero que “se terminarán pagando” como el “IVA y tantas otras cosas”.

Asamblea Europea de Regiones del Vino

Por otra parte, ha anunciado que ha presentado su candidatura para la reelección como presidente de la Asamblea Europea de Regiones del Vino, AREV. “Esto nos abre una ventana en Bruselas”, ha apuntado el jefe del Ejecutivo regional desde Ciudad Real.

En este mismo sentido, el presidente castellanomanchego ha avanzado que la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, que blindará el desarrollo de esta muestra internacional vitivinícola ubicada en Ciudad Real, quedará rubricada a lo largo de este año. Con la nueva norma vitivinícola, “Ciudad Real seguirá siendo el buque insignia del vino”, ha garantizado el presidente regional.