García-Page contra la 'Ley Castells': Castilla-La Mancha "no ha sido preguntada"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su rechazo al proyecto de ley de universidades planteado por el Gobierno estatal, asegurando que el hecho de que no tenga consenso hace que "no pueda garantizar credibilidad del sistema universitario", al ser una norma que "se está imponiendo".

"En la parte que me corresponde, me interesa una posición conjunta, y estoy en disposición de reclamar que el proyecto de ley sea tratado en Conferencia de Presidentes", ha aseverado, añadiendo que "el Estado no puede invitar y que paguemos los demás, no puede regular sin compromiso financiero". "Los que hacen leyes tienen que tener además de competencia, responsabilidad económica, porque si no, es muy fácil", ha lamentado.

Este extremo, afirmó, es "muy importante" y ahora la región está dispuesta a tener "una posición clara y rotunda respecto a este planteamiento". Además, aseguró que Castilla-La Mancha "no ha sido preguntada" ante la ley, y que las "pocas consultas" que ha habido han sido "genéricas y superficiales y no se ha entrado en harina".

UCLM en el Estatuto de Autonomía

Por otro lado, Page ha sugerido la posibilidad de que, en caso de negociar un nuevo Estatuto de Autonomía, uno de los extremos que se trate a nivel político sea el de blindar el futuro y la estabilidad de la Universidad regional. De este modo, ha apuntado que la Universidad representa una herramienta "estratégica" para la Comunidad Autónoma, un elemento "estructural desde el punto de vista estatutario", ya que si se modificara la Carta Magna castellanomanchega, la institución académica quedaría blindada.

También, ha dicho, la región colabora con la Universidad de Alcalá, aunque se han llegado a vivir momentos en los que la propia UAH quería "usurpar" el papel de la UCLM en la Comunidad Autónoma. Además, ha señalado que la universidad "ya empieza a tener cierto grado de imprescindibilidad" también por su papel como agente activo contra la despoblación. "Si Castilla-La Mancha hubiera seguido mandando a sus chicos a universidades de fuera por no tener más remedio que hacerlo... ¿Cuántos hubieran renunciado a arraigar su profesión en la región?", se ha preguntado García-Page. Así, ha señalado que la universidad es la "segunda empresa" de la región después del SESCAM, algo que "dice mucho de una comunidad autónoma que tiene claras sus prioridades".

"Años de incomprensión" que ha sufrido la Universidad

La reflexión que García-Page saca después de "años de incomprensión" contra la UCLM, es que "pase lo que pase" en el futuro, "el único error que no se puede repetir es que la universidad pierda crédito en la opinión pública". Así, quiere que la "publicidad" de la UCLM sea siempre positiva pese a que puedan existir tensiones internas. "Todos vivimos de una cierta imagen, y los títulos universitarios viven de un cierto nombre y prestigio que cuesta mucho conseguir y muy poco destrozar", ha afirmado el líder del Ejecutivo autonómico. Por ello, ha pedido que los hipotéticos malos tiempos que pudieran estar por venir sean gestionados de forma correcta para solucionar conflictos desde el trabajo interno y sin mala publicidad.

García-Page quiere que la Universidad sea parte activa de "un proyecto de vida" para los alumnos desde que empiezan a estudiar hasta que llegan a la universidad, un objetivo "muy avanzado" y muy "facilitado por el hecho de que las perturbaciones ya han sido gestionadas".

Así, "es importante que no haya complejos, ni telarañas, ni recelos", y ahora hay "un interés enorme en que la universidad esté presente en todos los aspectos que vinculan al Gobierno".

El presidente autonómico hacía esta reflexión en un acto en el que ha quedado rubricada una adenda de 2,8 millones de euros para la Universidad procedentes de fondos europeos no gastados en el pasado.

"Esto es un dinero que si no llegamos a rescatar lo hubiera perdido la Universidad y la Comunidad Autónoma. Lo que realmente tiene valor político es que hemos dicho: os lo dimos, no se gastó, ahora volvemos a darlo y sabemos que se va a gastar razonablemente bien", ha dicho.

El presidente, además, se ha comprometido a que la UCLM tenga "un apartado especial en los fondos europeos que van a llegar". "Para esto hay que estar preparados, Europa gasta mucho tiempo en saber para qué gasta y se va a poner puntillosa. Mi voluntad es comprometer lo que podamos con la UCLM para ir en la buena dirección, somos de los que más fondos europeos vamos a gestionar y los que vamos a sacar un rendimiento neto importante", ha dicho.

A esto, ha sumado un encargo a la Universidad. "Aún tenéis un recorrido largo para influir en las empresas de la región y lo podemos hacer de la mano. Realmente, nuestras empresas verán el valor añadido, que aquí también pueden tener innovación. Por muchas razones me importa que vuestro trabajo a medio plazo sea determinante para el empleo y la gestión de las empresas", ha señalado García-Page.

El rector agradece el apoyo tras la situación "compleja"

De su lado, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha asegurado que hoy es día "importante y feliz" porque se firma una adenda a un convenio de financiación para dar soporte financiero a una serie de actuaciones que la Universidad ya había iniciado pero que, como consecuencia de la pandemia, de la reprogramación del Feder, y de la baja ejecución que la UCLM tenía, quedó "en una situación compleja".

Es por ello que ha reconocido la "sensibilidad" del Gobierno regional para financiar a la UCLM todos los proyectos que estaban en marcha y que quedaron sin financiación adicional por la reprogramación del Feder.

Ha explicado que los 2,8 millones de euros de la adenda al convenio de financiación irán destinados a temas vinculados con la investigación y con la ampliación de las instalaciones de la UCLM en la sede de Talavera de la Reina.

Asimismo, Garde ha apuntado que en los 10 meses que lleva al frente de la UCLM se ha avanzado "bastante" y "nos queda mucho por avanzar", recordando que uno de los compromisos compartido con el Gobierno regional es el de incrementar el número de estudiantes en la UCLM. "Queremos tener una vocación claramente territorial y por eso nos hemos empeñado en eso desde el principio", ha recalcado.

"Para ser el primer año, creemos que hemos cumplido en parte ese gran objetivo" ya que, según ha informado, hay 431 estudiantes más que el curso pasado matriculados en los grados, solo en un curso académico, y hay 100 estudiantes más matriculados en los masteres que el año pasado.

Ha concluido el rector insistiendo en que hoy es un día "feliz" y se ha mostrado seguro de que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas volverá a la UCLM a darle lo que necesita "para contribuir al desarrollo territorial" que tiene previsto.