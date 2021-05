El Gobierno regional publica la última guía de lenguaje incluyente y no sexista destinada a los medios de comunicación

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado la cuarta y última de las guías de comunicación incluyente y no sexista, dirigida en esta ocasión a los medios de comunicación con el objetivo de proporcionar alternativas de lenguaje no sexista y ofrecer herramientas que permitan comunicar de manera igualitaria, sin discriminación ni olvidos. Este manual forma parte de la colección ‘Incluye’, editada por la Consejería de Igualdad a través del Instituto de la Mujer, y se ha publicado bajo el título ‘Guía de Comunicación incluyente y no sexista: en los medios de comunicación. Más que palabras’.

La colección ‘Incluye’ está formada por cuatro volúmenes: un primer manual genérico sobre el uso del lenguaje incluyente y no sexista; una segunda guía de comunicación incluyente y no sexista en el ámbito en las administraciones; una tercera, centrada en la comunicación incluyente en las profesiones; y, finalmente, la orientada a profesionales de los medios de comunicación completa la colección.

“El periodismo es esencial. Lo es porque nos traslada a los hechos, la realidad, la información y lo es también por la forma en que lo hace. Por tanto, el periodismo es importante en el mensaje, pero también en el lenguaje. Esta Guía de lenguaje inclusivo en el ámbito de los medios de comunicación pretende ser una herramienta útil en sus manos para facilitar la utilización del lenguaje inclusivo, sin, necesariamente, pasar por desdoblar palabras en masculino y femenino de manera permanente porque hace que el lenguaje pierda eficacia, y potenciando términos inclusivos para que ningún sexo quede invisibilizado”, ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.

En el ámbito específico de los medios de comunicación, según el último Monitoreo Global de Medios realizado en 114 países del mundo, aunque las mujeres constituyen el 52 por ciento de la población mundial, solamente el 24 por ciento de las personas que aparecen, dan su opinión o sobre las cuales se lee, son mujeres.

Mujeres como sujetos y fuentes en las noticias

Por esta razón, es necesario incorporar la perspectiva de género en el ámbito de los medios de comunicación incrementando la presencia de las mujeres como sujetos y fuentes en las noticias, en las áreas consideradas tradicionalmente masculinas como la ciencia y la tecnología, como expertas y emisoras de opinión y hacerlo además con un lenguaje incluyente de manera que el periodismo refleje su contribución real a la sociedad.

Blanca Fernández ha afirmado al respecto que “la sociedad la componemos hombres y mujeres por igual y esto en el lenguaje es importante que también se refleje. Por eso, consideramos que esta guía puede convertirse en una buena aliada de los medios de comunicación y la ponemos a su disposición”.

Las cuatro guías son independientes, pero complementarias entre sí. Es decir, cada una se centra en las dudas y propuestas concretas del ámbito comunicacional que aborda, pero la lectura de todas aporta una visión integral y argumentación general del tema.

Este cuarto y último volumen, igual que los anteriores, se distribuirá en bibliotecas, consejerías del Gobierno regional y sus delegaciones provinciales y en todos los centros de la mujer de la región. Además, estarán disponibles en la página web del Instituto de la Mujer.