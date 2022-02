Golosalvo, el municipio con apenas un centenar de habitantes donde tres calles todavía incumplen la Ley de Memoria Histórica

La ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, pero conocida como Ley de Memoria Histórica. Esta ley sigue vigente y establece que las administraciones públicas deben tomar medidas para la retirada de placas, escudos, insignias, y cualquier otro objeto que sirva para la exaltación personal o colectiva de la sublevación, la guerra y la dictadura.

Castilla-La Mancha rompe su silencio institucional respecto a la memoria democrática al impulsar un Consejo Asesor

Tras trece años de vigencia de la norma, poco a poco se ha logrado un razonable nivel de cumplimiento en lo que atañe a la exhibición pública de simbología y homenajes a la dictadura. Castilla-La Mancha era, en 2019, la segunda comunidad autónoma que contaba con más apercibimientos, concretamente 125. De ellos, solo 10 corresponderían a la provincia de Albacete, habiéndose tramitado para las siguientes localidades: Balsa de Ves, Casas de Lázaro, Chinchilla de Montearagón, Elche de la Sierra, Golosalvo, La Roda, Munera, Villaverde de Guadalimar y Yeste.

Una situación que actualmente no está resuelta en algunos municipios de la provincia de Albacete como es el caso del pequeño municipio Golosalvo. Una localidad situada al sureste de la provincia en el entorno rural que cuenta con 98 habitantes según cifras oficiales del INE en 2020.

Cambios solicitados desde el Senado

A principios del mes de diciembre de 2021, el municipio albaceteño de Golosalvo recibía un escrito por parte del senador Carles Mulet García donde solicitaba el cambio al INE de la calle General Mola. Todo ello a instancia de la solicitud del informe designado por las Cortes Valencianas al estar incumpliendo con la Ley de Memoria Histórica.

"Esta no sería la única notificación por parte del senador de Compromís a título personal. Se han respondido a todas las solicitudes, pero se ha alargado la situación, no por temas políticos, sino porque ha ido pasando el tiempo y no se ha actuado. No lo tenemos en el olvido”, dice el alcalde de Golosalvo, José Antonio Piqueras.

En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento de Golosalvo, en sesión extraordinaria celebrado el día 16 de diciembre de 2021, acordaba por unanimidad comunicar al Senado que se está intentando buscar nombre a las calles. El alcalde del municipio, José Antonio Piqueras iniciaba la tramitación del correspondiente expediente para el cambio de nombre de las calles: Generalísimo, General Mola y José Antonio Primo de Ribera.

Actualmente, el equipo de gobierno de la localidad albaceteña se encuentra inmerso en la búsqueda de nombres para la sustitución de esas tres calles. “Queremos contar con los vecinos y vecinas de Golosalvo para el cambio de nombre, algo consensuado por todas las partes”, argumenta el alcalde.

Desde el Ayuntamiento indican que si no se ha actuado antes es porque consideran que es un trastorno para los ciudadanos que vivan en esas calles. De esta forma, han querido evitar el problema todo lo que han podido. Por lo general, “son personas mayores y les puede suponer un pequeño trastorno en el cambio de dirección o con las domiciliaciones. Pero al final se tiene que hacer como todos los municipios lo han hecho e ir adaptándonos a los nuevos nombres”, añade.

Será en el próximo pleno, en el mes de marzo, cuando se aborde la situación y se den opciones de nuevas denominaciones para las calles. “Esperamos zanjar el tema en el pleno de marzo. Cada concejal expondrá sus ideas para darle un nombre definitivo a estas vías. Por el momento solo tenemos ideas conjuntas con los vecinos y vecinas para buscar un nombre que no ofenda ni afecte a nadie”, concluye el alcalde. Se espera que Golosalvo cuente con los nuevos nombres de sus tres calles en este año 2022.