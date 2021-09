La incidencia del trasvase Tajo-Segura en el Mar Menor llega a las Cortes de Castilla-La Mancha con nueva bronca entre PSOE y PP

La polémica por la contaminación en el Mar Menor y la incidencia en el mismo de la sobreexplotación del río Tajo a través de su trasvase al Segura ha llegado a las Cortes de Castilla-La Mancha. Ha sido mediante un debate parlamentario que se ha convertido en un cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP. En esta se ha colado también la visita que este viernes realizara el líder del PP, Pablo Casado, a Toledo. Los socialistas le han retado a ser "valiente" y rechazar mañana el trasvase y los 'populares' han asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page es "el gobierno más inútil" de la historia de Castilla-La Mancha en lo que agua se refiere.

Ha sido el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, quien ha recalcado que el PP "jamás" se va a sumar a la defensa de los derechos de Castilla-La Mancha sobre el río Tajo y ha sido entonces cuando ha retado a Casado a asomarse este viernes al Tajo y decir que está comprometido con el río y con Castilla-La Mancha. "Que sea tan valiente aquí como lo ha sido en Murcia", ha recalcado. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, también ha vuelto a instar al presidente del PP a este viernes, cuando visite Toledo, diga que "el trasvase es un modelo del pasado".

La primera en tomar la palabra en este debate ha sido la diputada de Ciudadanos Elena Jaime, quien ha manifestado que su formación "no va a poner trabas" a una estrategia consensuada en materia medioambiental que sea beneficiosa para los ecosistemas, al igual que no lo hará a un pacto nacional por el agua beneficioso para todos los españoles "vivan donde vivan". Ciudadanos ha abogado por que este debate "vaya más allá" y que Castilla-La Mancha sea "la punta de lanza" para pedir un nuevo pacto nacional por el agua, que se adecúe a la Agenda 2030-2050 y que cumpla las condiciones necesarias para que el agua no escasee en ningún sitio.

De su lado, la diputada del PP Ana Guarinos ha cargado contra los socialistas castellanomanchegos por haber estado "36 años fracasando" en materia de agua y "sin aportar ni una sola gota de agua a esta tierra". Asimismo, ha apuntado que el del PSOE es "el gobierno más trasvasista de la historia". "Agua no aportan a esta tierra pero demagogia día si, día también", ha continuado Guarinos, quien ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de "incumplir" el pacto regional del agua.

"Son el gobierno más inútil de la historia de Castilla-La Mancha en lo que agua se refiere", ha enfatizado la parlamentaria, quien ha defendido que el PP ha sido el único partido que ha garantizado caudales mínimos circulantes y que garantizó una reserva estratégica de lámina estable en cabecera. "No son capaces de resolver los problemas del agua, y tienen que tratar de echar la culpa al PP".

La "traición" del PP

El diputado del PSOE Francisco Pérez Torrecilla ha lamentado que este nuevo curso parlamentario con el PP de Castilla-La Mancha posicionado a favor del trasvase Tajo-Segura y en contra del río Tajo y ha tildado de "lamentable" que el PP de Castilla-La Mancha opte por "poner en peligro" la unidad y el consenso alcanzado en el pacto del agua antes que decir "no al trasvase". "Todavía no he oído el no al trasvase aquí al Grupo Parlamentario Popular", ha apostillado. "¿De verdad están dispuestos a traicionar una vez más a los ciudadanos de esta región solo para que Núñez continúe siendo el presidente del PP?", ha preguntado a la bancada 'popular', para a continuación decir que el PP no puede continuar alimentando "la bestia" del trasvase Tajo-Segura.

A Núñez le ha exigido que vuelva al pacto regional del agua y defienda los intereses de los castellanomanchegos en materia de agua aunque esto -ha destacado- le suponga "enfrentarse" a su partido en Madrid "como hemos hecho otros cuando ha sido necesario", al tiempo que le ha pedido que se sumen a la iniciativa del Gobierno central para cambiar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Ha cerrado el debate el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural quien ha recordado a los diputados del PP que el PSOE no lleva gobernando 40 años en Castilla-La Mancha. "Ojalá hubieran sido 40 años", ha dicho el consejero, quien ha afirmado que hubo 4 años en los que gobernó el PP, en los que se aprobó "el famoso" memorándum, en los que se derogó el plan especial del Alto Guadiana y en los que se invirtió "cero euros" en regadío. "En casi 4 años dejan a esta tierra casi como un erial", ha lamentado el consejero, quien ha asegurado que "los ciudadanos tienen claro quién defiende los intereses del agua". "Pónganse a trabajar porque se están quedando muy atrás", ha instado a los dirigentes del PP.

Resoluciones

En su resolución, el PSOE insta al PP de Castilla-La Mancha a que "sea firme" en el cumplimiento del Pacto del Agua y "haga piña" con todos los castellanomanchegos y castellanomanchegas en la defensa del río Tajo y del resto de cuencas que surcan la región, al igual que la defensa de las necesidades de agua de la población de la Comunidad.

Los 'populares', en su texto reafirman su compromiso de impulsar y apoyar, hoy y en el futuro, a este o a cualquier otro Gobierno regional amparado por la suficiente mayoría parlamentaria en las Cortes regionales, en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua. "El agua para Castilla-La Mancha es un asunto de región y debe ser defendida como tal, teniendo siempre presente y como base el 'Acuerdo de Posición Común en materia de Agua de Castilla-La Mancha' surgido de la Mesa del Agua, y en consecuencia debe quedar al margen de tacticismos políticos", asegura el PP. En este texto, también afirman que “los trasvases, y en especial, el del Tajo al Segura, no pueden seguir respondiendo a las demandas ilimitadas de otras regiones sin tener en cuenta las necesidades de la nuestra”.

Ciudadanos insta al Gobierno central a alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua para actualizar el Plan Hidrológico Nacional (PHN), adaptándolo al reto del cambio climático y al escenario 2030-2050, así como crear un Centro de Intercambio único para todo el país, un banco público nacional de agua, o suprimir el canon medioambiental del agua en el Proyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha.