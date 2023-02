La inflación sigue siendo “preocupante” pero la subida del SMI ayudará a las familias, dice el Gobierno regional

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha dicho que el dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) en la región sigue siendo “preocupante” aunque ha afirmado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ayudará a las familias castellanomanchegas a afrontar “las dificultades”. Así lo ha indicado Franco durante su participación en el Encuentro Informativo que organizan Europa Press y Unicaja Banco junto al el presidente de Cecam, Ángel Nicolás; el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa; y el líder de UGT, Luisma Monforte.

Es por ello por lo que ha lamentado que el IPC se sitúe en el 6,9% en la región, un punto por encima de la medial nacional, lo que cree que sigue siendo “constante” desde que comenzó el problema del desabastecimiento de materias primas y la guerra de Ucrania.

No obstante, la consejera ha aludido a la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros de la subida del SMI, de la que se podrá beneficiar un tercio de la población ocupada y trabajadora de la Comunidad Autónoma, y que hará que se puedan enfrentar a “esas dificultades”.

Por su parte, el secretario regional de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha apelado a una negociación colectiva “más responsable” en la Comunidad Autónoma para que “nadie pierda, sobre todo los de siempre, los trabajadores”. Es por ello por lo que ha abogado ante estos datos del IPC por hacer compaginar la subida de precios con la negociación colectiva porque, bajo su punto de vista, “es muy difícil” que haya subidas salariales del 2 por ciento y que la inflación esté por encima de los dos dígitos.

De la Rosa ha mostrado su preocupación por el hecho de que en Castilla-La Mancha el poder adquisitivo de los trabajadores “sea más bajo de lo normal” y haya un IPC más alto que la media nacional. “Que suban los precios no es fruto de la casualidad y siempre tiene una causa”, ha dicho, para fijarse en el IPC subyacente, que está en el 7 por ciento. “Con lo cual el beneficio empresarial sigue constante y el poder adquisitivo de los trabajadores sigue mermando”, ha concluido

En este mismo acto, el secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha afirmado la subida de precios se va moderando en la Comunidad Autónoma aunque ha pedido que la inflación se afronte desde la subida de salarios.

Medidas para la clase trabajadora

A ello ha añadido que se está trabajando en la senda de implementar medidas para que la clase trabajadora pueda afrontar la situación en la que se encuentran los precios en la región, como es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Finalmente, el secretario regional de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha rechazado que el beneficio empresarial esté detrás de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) en la región esté por encima de la media y ha dicho que es el Estado el que puede paliar esta situación.

“Es muy extraño que el IPC y la inflación subyacente estén por encima de la media nacional pero no comparto que el beneficio empresarial sea el causante, porque la empresas y pymes han incrementado su costes de producción más de un 34 por ciento y han reducido sus ventas un 28 por ciento sin que se traslade al consumidor final”, ha argumentado.

Es por ello, ha dicho, que la diferencia hay que buscarla en el hecho de que el Estado haya ingresado 33.000 millones de euros más a causa de la inflación y cree que quien tiene dinero para paliar la situación de pymes y trabajadores no son los pequeños empresarios, sino el Gobierno. “El problema es que no se puede exigir más a quien no tiene, ese es el problema que veo en las pymes”, ha concluido el presidente de la patronal castellanomanchega.