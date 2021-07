El Instituto de las Mujeres y el Festival de Almagro se unen en la exposición 'Mujeres de Almagro' para rescatar voces femeninas "invisibilizadas"

'Mujeres de Almagro' es un "homenaje a las mujeres pioneras en el mundo de la cultura, la literatura y el teatro". Se trata de una exposición que nace de la colaboración entre el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, y el Festival de Almagro, que se han unido para visibilizar a las mujeres del Siglo de Oro que en su día estuvieron en Almagro y poblaron sus calles.

Y lo hacen a través de una exposición de 32 pinturas que el arquitecto, escenógrafo y pintor portugués José Manuel Castanheira ha realizado para recuperar a todas estas mujeres de la invisibilidad y darles un espacio y una voz. "Mujeres invisibles que, con su poesía, sus novelas y su teatro defendieron una visión femenina y feminista del mundo en un contexto de enorme dificultad".

Esta actividad, que ha sido posible gracias al Instituto de las Mujeres, Cultura República Portuguesa y Direção-Geral Das Artes, podrá verse del 1 al 25 de julio en la Casa Palacio de Juan Jedler. También contará con una versión on line, en las redes sociales del Festival de Almagro, para que todas aquellas personas que no puedan viajar hasta la localidad manchega disfruten de esta iniciativa. Sor Ana de la Trinidad, Sor Violante do Céu, María de Zayas y Sotomayor, Ana Caro de Mallén, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Ângela de Azevedo, Sor Maria do Céu y Zaida son las protagonistas de la exposición.

Mujeres que formaron una república feminista de las letras que incluía España, Portugal y América. En el mundo teatral fueron actrices celebérrimas, autoras consagradas y también grandes empresarias teatrales reconocidas como "La Calderona" o "La Baltasara". Mujeres de Almagro es un homenaje a todas esas mujeres pioneras en el mundo de la cultura, la literatura y el teatro a través de sus citas literarias y de las ilustraciones que para la ocasión ha diseñado José Manuel Castanheira, autor también del cartel de esta edición del Festival de Almagro.

"Maravilla que es Mujeres de Almagro"

Ignacio García, director del Festival, ha explicado que esta exposición de Castanheira surge a raíz del trabajo que el artista portugués lleva a cabo para diseñar el cartel de esta edición, inspirado en las mujeres del barroco. "Para llegar a ese cartel hizo toda una investigación y propuesta artística de diferentes mujeres vinculadas al Siglo de Oro. Pensadoras, escritoras, actrices...todas ellas, en Almagro, constituyen esta maravilla que es Mujeres de Almagro en la que cada imagen va ilustrada con el verso de una autora española o portuguesa del Siglo de Oro".

También, destaca la unión del Festival con el Instituto de las Mujeres, "la colaboración entre ambas instituciones es medular y responde a la esencia propia del festival y del trabajo de la fundación sobre el carácter feminista y femenino, tanto del Siglo de Oro como de la creación contemporánea".

La exposición

"Allí estaban, desde siempre, esperando. Todas ellas habían sido protagonistas en su día, habían poblado las calles de Almagro y su famoso Corral, desde su construcción, allá por 1629. Estaban en el público y sobre las tablas, eran aquellas que tan famosas llegaron a ser actuando o escribiendo en el Siglo de Oro y que después, como tantas, desaparecieron en el olvido y en el tiempo".

Sor Juana Inés de la Cruz y la Calderona, Ángela de Azevedo y Laurencia, Rosaura y la Baltasara, Ana Caro Mallén y Tisbea, María de Zayas y Semíramis, Sor Marcela de San Félix y la Condesa de Belflor, junto a cientos de mujeres anónimas suponen un paisaje femenino del Siglo de Oro sin el cual es imposible comprenderlo en su verdadera dimensión. "Casi todas han desaparecido de los libros, sobre muchas de ellas han recaído juicios implacables y todo tipo de prejuicios, y en unas y otras el tiempo ha dejado caer el polvo del olvido", recalcan.

Castanheira ha sido "capaz de recuperarlas de la invisibilidad y darles un espacio y una voz". Él tiene una enorme capacidad de atisbar la belleza singular donde los demás se pierden, de ver la profundidad de un texto teatral y construir un ecosistema donde puede y debe suceder todo aquello que está escrito, un hábitat necesario para los versos y personajes que aparecen en las piezas teatrales de nuestros clásicos. Esas mujeres olvidadas necesitaban de un espacio en el que ser vistas y valoradas en justicia con la relevancia de sus acciones.