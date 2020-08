IU Castilla-La Mancha: "Todo apunta a que el Rey emérito tiene que dar muchas explicaciones y rendir cuentas ante la justicia"

El coordinador regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, asegura que la formación de izquierdas "no termina de entender" como una "persona investigada por la Fiscalía" tiene la posibilidad de "salir de España, sin dar ningún tipo de cuenta". Así califica el 'exilio' anunciado por la Casa Real del Rey emérito, Juan Carlos I de Borbón. La situación, afirma Crespo, hace "pensar que la Monarquía es una institución del pasado", ya que consideran que no es "comprensible en un estado de derecho" que una familia "no tenga que dar cuentas por los hechos cometidos".

"Desgraciadamente todo apunta a que el Rey emérito tiene que dar muchas explicaciones y rendir cuentas ante la justicia", asegura Crespo. De este modo, explica que es el "momento" de la justicia y de que el Estado de Derecho "se imponga ante "cualquier beneficio o prebenda" que pueda tener "esta persona". "No estamos en el momento de reconocerle ningún tipo de actuación histórica a una persona que ha escapado de la justicia española".

Desde Podemos se han limitado a hacer esta valoración a través de las redes sociales:

🤴🏼🔎👩🏼‍⚖️ ¿Os imagináis que el jefe del estado hubiera defraudado millones a las arcas públicas teniendo un sueldo vitalicio, miles de bienes inmuebles por todo el planeta, y que cuando lo descubrieran se fuera en plena investigación a vivir un retiro de ensueño en Rep. Dominicana? pic.twitter.com/USJOZwRQx2 — Podemos Castilla-La Mancha (@CLM_Podemos) 3 de agosto de 2020

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha declarado su "máximo respeto" ante la salida del Rey emérito de España y ha calificado a Felipe VI como "figura indiscutible y ejemplar". Además, se declaró "firme defensor de la monarquía parlamentaria y de la figura del Rey Felipe VI, que ha ayudado a construir un país democrático y libre".

"Para alguien como yo, que nací en 1982 y el primer gobierno que viví fue el de Felipe González y la primera vez que voté ya voté a Rajoy porque no tuve edad de votar a Aznar, el papel de la monarquía parlamentaria ha sido fundamental para construir la democracia que tenemos la fortuna de vivir personas como yo que, sin llegar todavía a cumplir los 40 años, hemos vivido toda nuestra vida una democracia libre que nos ha permitido tener condiciones de vida, económicas y de protección social inigualables en la historia de nuestro país", ha dicho Núñez.

"Y a eso ha contribuido de manera indispensable nuestra monarquía parlamentaria, que ha construido consensos y acuerdos fundamentales para nuestro modelo de estado, de convivencia y de crecimiento económico, envidiado en muchos lugares del mundo", añadió. Igualmente, defendió el papel de la monarquía parlamentaria "para construir consensos, libertad, democracia y modernidad".