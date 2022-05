Jesús Tejas Juncos: “Hay que dar la oportunidad a las niñas y niños de que conozcan la música tradicional”

Jesús Tejas Juncos es también, o quizá antes que músico, maestro de Educación Infantil. Durante este tiempo ha recorrido pueblos de Guadalajara y Albacete, hasta llegar a su destino actual en Murcia. Una profesión que combinará con las actuaciones con la Ronda de Motilleja en el Poborina o en Segovia Folk con la participación en el concierto de Vetusta Morla en el Wanda Metropolitano o la colaboración en uno de los temas del nuevo disco de Tanxugueiras.

En el disco 'Manual de Cortejo' de Rodrigo Cuevas, producido por Räul Refree, aparecía una canción titulada “Ronda de Motilleja”, un fandango tradicional de Motilleja, un pequeño pueblo de apenas seiscientos habitantes de Albacete, “Un día me llamó Rodrigo y me dijo que había escuchado una grabación antigua que se había hecho en Motilleja por una casa discográfica llamada Tecnosaga en los años ochenta. Era una compañía que recibió una ayuda para ir grabando por los pueblos de España. Iban por ahí con una furgoneta que se caía a trozos, de manera literal, y dos micrófonos de ambiente grabando todo aquello que iban escuchando por los pueblos, no eran grupos folklóricos ni de refajo ni nada de eso, era gente del pueblo que sabía cantar cosas tradicionales”.

Rodrigo Cuevas le pidió que colaborase en la grabación de esta canción para su disco, “Pensé que eso no podía terminar bien, ni en lo musical, ni en lo estético. Además, mi pueblo tiene seiscientos habitantes y si no les gustaba cómo había quedado me iban a tirar al pilón”. Pero salió como salió. Una obra de arte. “Rodrigo ha abierto muchas puertas a la música tradicional. Artistas como Rodrigo Cuevas han conseguido que las melodías tradicionales tengan cabida en otros espacios donde la música tradicional era considerada como algo antiguo y con olor a naftalina. Otro ejemplo es Vetusta Morla que ha incluido dentro de su último trabajo”Cable a tierra“, instrumentación, melodías y músicas tradicionales”.

“A los más pequeños basta con que les guste para tocarlo”

Jesús Tejas combina las actuaciones con la Ronda de Motilleja y las colaboraciones con Rodrigo Cuevas, Rozalén o Vetusta Morla con su otra gran pasión, la enseñanza en Educación Infantil donde también aplica sus conocimientos de música tradicional. “Si hay algo bueno de trabajar melodías y danzas tradicionales con los más pequeños es que parten de cero, no como los mayores que tenemos los gustos muy hechos. A ellos basta con que les guste para tocarlo”.

Jesús enseña el instrumento que llevó hoy a clase, “es más pequeño que una guitarra, se construyó en 1908 en Casasimarro y terminó tocándose en Requena. Allí Fermín Pardo hizo una recopilación de canciones con melodías muy utilizables en clase, a los niños les gustan igual o más que ”Yo vivo en tí“ del Rey León. Sólo hay que darles la oportunidad de que las escuchen”.

Absoluto defensor de que las tradiciones estén presentes en el aula enseña a sus niñas y niños a contar números, ritmos, a sumar entre ellos los números a ritmo de bulería tradicional. “La música de raíz vive en nosotros, como la gastronomía de nuestra tierra. Se te mete en la cabeza y vive ahí durante toda tu vida. Cómo no va a reconocer un niño de Cuenca el ritmo del tambor de Las Turbas si lleva escuchándolo toda su vida. Esos ritmos deben entrar también en el aula”.

Maestro curtido en los caminos explica que lo primero que hay que hacer cuando se llega a un colegio nuevo “es estudiar el entorno de ese colegio, de todo su entorno, ahí está la base para que el curso funcione, las mamás y papás os amen y los niños os quieran con locura. Para ser buen maestro no se trata de entrar en Google y buscar la ficha de infantil número dos donde sale el dos con un patito, no perdáis el tiempo en eso. Es mucho más provechoso utilizar el entorno en el que viven vuestros niños. Allí están todos los materiales que vais a necesitar para vuestras clases. En cada pueblo hay tradiciones y costumbres que los niños llevan arraigadas desde pequeños. Si partimos de ahí tenemos mucho ganado. No es imprescindible ponerles Jingle Bells todas las navidades, que tampoco pasa nada, sino que también tienen un montón de villancicos tradicionales en su pueblo para celebrar la Navidad. No todo deben ser Papá Noel y villancicos americanos, que la base sean sus tradiciones va ayudar muchísimo a que tu trabajo en el cole salga bien”.

Precisamente, él aprobó su oposición en 2005 presentando una unidad didáctica que trataba sobre la petición del aguinaldo en Navidad. “Aquel año fueron las oposiciones en Puertollano. Debía hacer unos sesenta grados en el aula y allí me presenté con mis mantecados, de verdad y de plastilina, los rollos dulces, los villancicos...”, recuerda.

Jesús este año debutará como presidente de Tribunal en las oposiciones de Educación Infantil, por lo que tiene más de un consejo para los opositores. “No hay un temario base y único. Hay que trabajar con lo que creéis de verdad que puede defenderse en las aulas y sobre todo, no hay que andarse por las ramas. La paja en los exámenes de oposición no lleva a ningún sitio, al contrario, es bastante perjudicial”.