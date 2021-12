Un jugador del C.D Toledo, condenado por haber dado una patada a una joven de 19 años en 2017

El jugador del C.D Toledo, Alejandro 'Chele' Gómez Martín ha sido sentenciado en firme por un delito de lesiones, por haber propinado una patada a una mujer de 19 años. Los hechos ocurrieron en Girona en el año 2017. La Audiencia Provincial de Girona ha desestimado el recurso impuesto por la defensa del jugador natural de Pepino (Toledo) y no se ha impuesto recurso de casación contra la sentencia conocida en octubre de este año, por lo que se trata de una sentencia firme. Fue en marzo de dicho año, cuando Gómez incluso llegó a pasar una noche en comisaría tras disputar una final de la Copa Catalunya.

Los hechos remontan a 2017, cuando 'Chele' era parte de la plantilla del Peralada, en una discoteca de Girona donde el acusado y la víctima mantuvieron una discusión en la zona del guardarropa del local de ocio nocturno. La sentencia a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es, señala en los hechos probados que Gómez le dio una "fuerte patada" en el brazo derecho de la víctima. Debido a esta agresión, la víctima sufrió lesiones como la fractura no desplazada distal de cúbito y radio. La víctima debió recibir tratamiento médico como inmovilización con férula de yeso, tratamiento de rehabilitación y tratamiento farmacológico.

Debido a estas lesiones, la joven no pudo desempeñar su actividad habitual. Además, padece de "secuela funcional de muñeca dolorosa", por lo que reclama ser indemnizada por "todo ello". La misma sentencia señala que no ha quedado probado que la víctima hubiese dado una bofetada a Gómez, tal como señaló el acusado.

En la declaración, la joven afectada manifestó que Gómez le comenzó a chillar "déjame salir" y que le dijo "que te calles" y le dio un golpe en la cabeza. Luego, según señala la sentencia, la víctima salió a la calle, donde se encontró con el otro acusado y quien le dio con la pierna derecha en el brazo izquierdo y luego "golpeó a unos contenedores de por allí".

Por su parte, Gómez declaró que él sangraba y que la joven le dio una patada en las costillas y que él "quiso devolver la patada pero no la golpeó". "Es imposible que la golpeara". Las personas que han actuado como testigos coinciden en ver que el acusado lanzó una patada, aunque no todos en que le llegase a la afectada. El peritaje dentro del proceso judicial declaró que las lesiones de 'Chele' podrían ser compatibles con los hechos, pero la sentencia también señala que la versión que compartió "no es creíble". Como ejemplo, se cita un supuesto sangrado de su cara, lo que "no fue corroborado por el testimonio de ningún testigo".

La sentencia señala que las lesiones de la afectada están "perfectamente relacionadas" con la patada propinada por el acusado, según confirmaron las personas que actuaron como testigos. En cuanto a la "supuesta patada" que lanzó la joven a 'Chele', se señala que "no existe prueba alguna" que pueda acreditarlo, "más allá de que un testigo de referencia amigo del acusado hiciera vaga alusión".

Ante estos hechos, se condena a Alejandro Gómez como autor de un delito de lesiones, con una pena de seis meses de multa de una cuota diaria de seis euros. La víctima fue absuelta de un delito leve de lesiones y deberá ser indemnizada por un total de 2790 euros por las lesiones y 836,17 euros por las secuelas padecidas. La defensa de Gómez presentó un recurso contra dicha sentencia del Juzgado de lo Penal Nº1 de Girona, que no ha sido admitida.