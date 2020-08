Un juzgado tumba la prohibición de fumar y el uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio de Alcázar de San Juan

Nuevo caso de resolución judicial contra las medidas que prohíben fumar en la calle y en terrazas si no se mantiene una distancia de seguridad de dos metros. Tras lo sucedido en la Comunidad de Madrid, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ciudad Real, en funciones de guardia, ha dictado un auto en el que tumba medidas del nuevo decreto castellanomanchego y del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, como la prohibición de fumar en la calle o en terrazas si no hay distancia de seguridad, o el uso obligatorio de mascarillas en cualquier espacio. Considera que no reúnen los requisitos mínimos de proporcionalidad y vulneran "de manera absoluta" derechos fundamentales sin la debida justificación y motivación.

Aunque el juzgado sí ratifica algunas de las medidas adoptadas en el decreto, tampoco avala otras adoptadas por el Ayuntamiento como las de no permitir las salidas de residentes de centros socio-sanitarios salvo razones de fuerza mayor, la suspensión de las actividades colectivas de ocio y el cierre cautelar de parques y jardines.

Sin embargo, el resto de medidas resueltas por la Delegación de Sanidad, como el cierre del ocio nocturno también incluido en el decreto autonómico, se han ratificado judicialmente para un plazo inicial de 14 días y a expensas de la evolución epidemiológica en la localidad.

Este auto de ratificación de medidas sociosanitarias ha sido notificado al Ministerio Fiscal, al delegado provincial de Sanidad en Ciudad Real, al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, al Cuerpo Nacional de Policía en Alcázar de San Juan, a la Subdelegacion del Gobierno en Ciudad Real y al Gabinete Jurídico de la Junta.