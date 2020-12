El lenguaje y las conductas inclusivas, la apuesta para acabar con los estereotipos sobre las personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, CLM Inclusiva COCEMFE y el movimiento asociativo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) hacen hincapié en la importancia de apostar por el lenguaje y las conductas inclusivas que promuevan la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad.

Para Enrique Alarcón, presidente de la asociación castellanomanchega, este 3 de diciembre la ausencia de eventos y actos que “visibilicen nuestro día a día” debido a la pandemia, no pueden “restar ni un ápice de energía a nuestra lucha”. “Hoy más que nunca las carencias que sufre nuestro colectivo deben ser visibles, porque la devastación está siendo intensa y extensa en nuestro grupo de población, y en sus estructuras y redes de apoyo, siempre precarias, ahora ya casi exhaustas.”

En este sentido, el presidente de COCEMFE a nivel estatal, Anxo Queiruga, defiende las campañas que apuesten por el lenguaje y las conductas inclusivas ya que contribuyen a conseguir la igualdad de oportunidades, y por consiguiente, a acabar “de una vez por todas” con los estereotipos en torno a las personas con discapacidad. “El lenguaje puede ser igual de excluyente que una barrera física, aunque a veces no nos demos cuenta. No somos discapacitados, somos personas con discapacidad”, destaca Queiruga, al tiempo que explica que “hay que concebir la discapacidad como una característica más de todas las que tenemos, no lo único por lo que se nos debe reconocer”.

Manual de lenguaje inclusivo

Precisamente, COCEMFE, en colaboración con su movimiento asociativo, ha elaborado un manual de lenguaje inclusivo en el que se incluyen una serie de pautas para el uso de un lenguaje correcto, respetuoso y consensuado para referirse a las personas con discapacidad física y orgánica y comunicar de manera no sexista.

“Las palabras forjan conductas, por eso es imprescindible que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. De nada sirve que alguien se dirija a mí de la forma más correcta del mundo si luego me trata con condescendencia, paternalismo o sobreprotección. La igualdad de oportunidades es algo que incumbe a todas las personas, no solo a las administraciones o a las empresas que contratan, toda la ciudadanía puede contribuir al ejercicio de nuestros derechos y nuestra inclusión adoptando conductas inclusivas y un trato igualitario”, concluye.

En este sentido, COCEMFE ha presentado el cortometraje ‘Operación RAE’, elaborado dirigido por Borja Álvarez y producido por Kabiria Films y que tiene como objetivo poner en valor la importancia del lenguaje inclusivo, romper estereotipos y visibilizar las discapacidades invisibles.

Durante el acto de presentación, moderado por la periodista y escritora Lary León, se debatió sobre la necesidad de adoptar un lenguaje y unas conductas inclusivas con los actores Antonio Pagudo y Kike García y las actrices Miriam Fernández, Elsa Chaves y Olga Hueso, protagonistas del cortometraje, y con el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Celada, entre otras personas. El encuentro, que ha tenido lugar por videoconferencia, se ha trasmitido en directo y subtitulado a través de YouTube.

Colaboraciones

Este cortometraje de COCEMFE Nacional cuenta con la colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). Tanto Operación RAE como este encuentro digital están subvencionados por el 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La Confederación Regional de Entidades de personas con Discapacidad Física y Orgánica (CLM Inclusiva COCEMFE) se constituyó en el año 2017. Agrupa a casi un centenar de entidades que representan casi a 10.000 personas con discapacidad. Se encuentra compuesta por las federaciones provinciales, COCEMFE Albacete, COCEMFE Guadalajara, COCEMFE Toledo, COCEMFE Cuenca y Ciudad Real Inclusiva, así como las entidades de carácter regional AFANION, LUNA, AIDISCAM CLM y la asociación nacional AMIAB. El objetivo fundamental de la confederación es articular y vertebrar en nuestra región el asociacionismo de la discapacidad física y orgánica, desde la unidad y respeto al pluralismo, para desarrollar una acción representativa efectiva en defensas de los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus familias.