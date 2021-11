Llega al Teatro de la Sensación de Ciudad Real la obra ‘Here comes your man’ sobre el acoso escolar por orientación sexual

El actor Jordi Cadellans es el autor y director, junto a Raül Tortosa, de 'Here comes your man' (Aquí viene tu hombre), una obra que trata sobre las secuelas físicas y psicológicas que deja en las personas el acoso escolar, en este caso por la condición sexual. El montaje cuenta con el apoyo del Casal Lambda, centro asociativo de Barcelona pionero en la lucha por los derechos LGTBI, y se representará los días 5 y 6 de noviembre en el Teatro de la Sensación de Ciudad Real. Sergi Cervera y Marc Ribera son los intérpretes de este explícito thriller que nos va planteando diferentes juegos psicológicos en los que deberemos tomar parte.

La producción, tras sus prolongadas estancias en Madrid y Barcelona, donde ha sido premiada en los VI Premis Talent Cambra concedidos por la Welcome Talent Society y la Cámara de Comercio de Barcelona, se encuentra inmersa en una gira por distintas ciudades españolas. Después de su estreno en enero 2020 en la sala Tarambana, 'Here comes your man' llega a Ciudad Real.

La sinopsis de la obra se centra en la reunión de un fin de semana de los antiguos alumnos de una escuela religiosa, que se produce en un pequeño hotel de las afueras de la ciudad para rendir homenaje y celebrar la jubilación del que fuera su tutor. A pesar de que en su infancia Morales y Torres nunca se llevaron bien, las obras en el edificio les obliga a compartir habitación, viéndose abocados a enfrentarse a los fantasmas del pasado.

Mientras se preparan para la celebración harán memoria del pasado, de cómo Torres sacaba buenas notas y soñaba con ser un gran futbolista y también de cómo Morales, blanco de las burlas por ser sensible y femenino, tenía como único objetivo sobrevivir. En las conversaciones aparece otro compañero de clase: González, el que fue y sigue siendo mejor amigo de Torres. El gran líder, el alumno perfecto de historial impecable... Y también el acosador que hizo la vida imposible a Morales hasta el extremo de dejarle marcado para siempre.

'Here comes your man' nace a raíz de la necesidad de hablar de las personas que han sufrido insultos, discriminación y violencia durante los años de la escuela y que quince, veinte, veinticinco años después, el recuerdo de la vergüenza y la marginación sufridos sigue vivo en su memoria. La obra empieza con un encuentro casual entre dos antiguos compañeros que, con tal de romper el hielo, irán recordando el pasado. Poco a poco empezarán a surgir verdades incómodas que obligarán al espectador a tomar parte. ¿Pudo superar Morales el bullying del que fue víctima? ¿Qué recuerdo guarda Torres de todo aquello? Esas cosas pasaban, ¿fueron realmente tan graves como para estar hablándolo todavía ahora?

Pero la obra todavía va más allá: en ella aparecen la seducción, la curiosidad por lo prohibido, el sexo, la manipulación, la mentira y termina haciéndose la pregunta de si la venganza es legítima como acto sanador del pasado.

Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a una residencia artística que la compañía que levanta el montaje, Gracias a Ramón, ha podido desarrollar durante el mes de noviembre de 2019 en la Sala Tarambana, a la postre productora desde Tarambana Espectáculos.