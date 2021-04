Magdalena Valerio, diputada por Guadalajara: "Sigo con tratamiento por cáncer y me considero afortunada de recibir la AstraZeneca"

La diputada del PSOE por Guadalajara, Magdalena Valerio, ha contestado a través de sus redes sociales al comentario de Tamara Falcó en el programa televisivo 'El Hormiguero' en el que rechazaba ponerse la vacuna de AstraZeneca y pedía poder "elegir". Un comentario que ha suscitado mucha polémica, también entre la comunidad científica esta semana.

"Tuve cáncer de mama hace 6 años. Pasé por una dura operación, quimio, radio y aún sigo con un tratamiento hormonal. Todo ello ha provocado efectos secundarios, pero he sobrevivido. Tengo 61 años. Hace unos días me pusieron la vacuna de AstraZeneca y me considero una afortunada", respondía la que fuera ministra de Trabajo a la marquesa de Griñón.