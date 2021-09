El Ministerio de Transición Ecológica no considera "adecuado" un trasvase de agua a las Tablas de Daimiel

El Ministerio de Transición Ecológica ha señalado que un trasvase al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel no sería "adecuado", debido al "escaso rendimiento" que ofrece la derivación del agua a través del canal del río Gigüela. Así lo ha confirmado el departamento a elDiarioclm.es, tras las insistes demandas del alcalde de la localidad, Leopoldo Sierra, al haber bajado el nivel del agua en el parque nacional a menos del 3% en las últimas semanas. Desde el MITECO también aclaran que el final del verano no es el período "más adecuado" para realizar un trasvase.

"Las perdidas por infiltración de los cauces prácticamente imposibilitarían que los caudales derivados pudieran alcanzar al espacio protegido", recalcan desde el departamento que dirige Teresa Ribera. Además, señalan que la "elevada evopotranspiración", es decir, el agua que vuelve a la atmósfera por la evaporación y la transpiración de las plantas" haría que el "potencial agua" que pudiese llegar al parque nacional "desapareciera en muy poco tiempo. Las fuentes ministeriales aclaran también que la reproducción de las aves acuáticas terminó "hace un tiempo" y "no necesitan un aporte adicional en estos momentos".

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitó esta misma semana Toledo, donde apuntó a una especial preocupación a las zonas del Alto Tajo y el Alto Guadiana. Esta zona del Guadiana no sólo incluye al Parque Nacional, sino también a otros enclaves importantes dentro de los ecosistemas castellanomanchegos, y también para sectores como el turismo, como pueden ser las Lagunas de Ruidera y todo lo que se considera La Mancha Húmeda.

El papel de la agricultura

Morán se refirió a estos espacios como "sensibles en una situación compleja, que se ha visto "agravada" tras "años de sequía. Por eso, ha sugerido sugerido revisar el uso que se hace de los regadíos agrícolas como solución. "No se puede abandonar a la naturaleza para recuperar estos espacios", y por eso se han implementado herramientas como el Plan de Acción en el Alto Guadiana mientras se revisa la normativa del Alto Tajo. "Si queremos preservar paisajes naturales de alto valor para legarlos de forma razonable hay que hacer un esfuerzo de presente, y significa reconsiderar alguno de los usos del agua en relación con la necesidad de minorar las presiones ejercidas en estos espacios", ha dicho.

De este modo, ha señalado que el sector agrario debe asumir este compromiso, para así "recomponer un espacio de consenso entre gestión ecológica y gestión agrícola para conseguir una hoja de ruta que lleve a la recuperación del valor ecológico", pero sin que la agricultura tenga que llevar a una situación "complicada".

También ha advertido de que hay espacios "con una actividad agraria muy dependiente del agua" que cuando "se pone en marcha no tiene en cuenta esos escenarios a futuro". En esta línea, ha aseverado que se están anticipando "escenarios de mayor exigencia" que dicen que "hay que adoptar medidas como redimensionar qué volumen de actividad agraria se puede llevar a cabo en disposición de los recursos".

Petición del alcalde a Emiliano García-Page

Leopoldo Sierra, alcalde de Daimiel, ha pedido una solución "de sostenibilidad" para el Parque Nacional. Así se lo hizo llegar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la reciente inauguración de la reforma del colegio público de la localidad. Sierra insistió en que se trata de un lugar con "potencial de naturaleza, turístico y económico" no sólo para la localidad, sino también para la región. "Sé que es una demanda que conoce y lo debemos intentar entre todos”, recalcó. Por su parte, García-Page recalcó que su deseo es "no dejar en herencia” este problema a las siguientes generaciones y más cuando “la naturaleza ya no nos va a dar más avisos”, en referencia al cambio climático y a los daños que han provocado las últimas tormentas.

Pero también pidió a Sierra colaboración del Partido Popular, para mantener un "mismo discurso" en Madrid y en Toledo sobre el trasvase Tajo-Segura. “Necesito la ayuda sincera de todos los partidos, y que lo se diga aquí, se diga también en Madrid”, señaló. Esto, al considerar que ambos problemas están conectados y que su solución "no dependerá de que llueva más o menos", sino de un modelo "más sostenible" cuya "transición costará mucho dinero", remató.