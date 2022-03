Nace ‘Jóvenes Cuenca Ahora’: “La España Vaciada no debe ser como el 15M, que fue bonito mientras duró”

Este miércoles se presenta en Cuenca ‘Jóvenes Cuenca Ahora’, un colectivo “colaborativo” que surge en el seno de la Asociación Cuenca Ahora, uno de los movimientos más activos de la España Vaciada, aunque funcionará “de forma autónoma, trabajando en paralelo”, explica Carlos Muñoz, coordinador de la iniciativa y vecino de Carrascosa del Campo.

“Faltaba una organización asociativa juvenil capaz de aglutinar las demandas de los jóvenes y canalizarlas”, añade. Y como Cuenca Ahora, repite algunos de sus ‘mantras. “No somos ni el 15M ni tampoco un 15M rural”.

Y es que, dice Muñoz, “el 15M fue un ejemplo de movilización social histórica en nuestro país, pero acabó como acabó. Se convirtió en un instrumento canalizado en las instituciones. Nosotros queremos que la iniciativa social siga presente en el movimiento nacional de la España Vaciada. No debe quedar como algo que fue bonito mientras duró, como ese 15M”.

¿Esta nueva asociación juvenil es un paso más hacia el salto electoral de Cuenca Ahora?, le preguntamos. “No, no lo creo. Para las elecciones falta más de año y medio. Cuenca Ahora y ahora la organización juvenil están marcando agenda política y creo que es el camino que debe continuar”.

Carlos Muñoz rechaza también cualquier comparación con las ‘secciones’ juveniles de los grandes partidos como PP o PSOE. “No las critico pero queremos ser justo lo contrario: una organización que aglutine a estudiantes, emprendedores, autónomos… Que vengan de uno u otro partido político o de otros movimientos juveniles. Queremos ser transversales”.

‘Jóvenes Cuenca Ahora’ nació en noviembre de 2021 gracias a la iniciativa de media docena de personas. Hoy son ya más de 30. “En definitiva, conquenses de todas las partes de la provincia, vivan actualmente en ella o no, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años que sienten la necesidad de construir el presente y el futuro de una de las regiones de España más afectadas por la despoblación”, según dice su documento fundacional.

“Los problemas de los jóvenes se agravan en la España Vaciada”

‘Jóvenes Cuenca Ahora’ comparte preocupaciones de la asociación matriz, ‘Cuenca Ahora’, tales como la supresión del tren convencional en la provincia que une Madrid con Valencia o la lucha contra la proliferación de la ganadería intensiva. Pero también tienen las suyas propias.

“Los problemas de la juventud española no solo se comparten, sino que se agravan en las zonas de la España Vaciada, como es el caso de Cuenca”, asegura el coordinador del colectivo.

Y cita en concreto una investigación sobre cómo ha afectado la pandemia a los españoles de 15 a 29 años realizada por Fundación Pfizer y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). En ella se pone de manifiesto que un 62,1% de jóvenes opina que es altamente probable que empeore la situación económica en los próximos años y prácticamente un 60% destacan que empeorarán las oportunidades laborales y de futuro especialmente para ellos.

También alude a la macroencuesta de Metroscopia que data de julio de 2021 sobre la situación de los jóvenes de entre 18 y 34 años en España, y que concluye que los jóvenes españoles actuales, nacidos entre 1986 y 2003, y que han sufrido dos grandes crisis económicas en años decisivos de su formación o de su incorporación al mercado laboral, se consideran una generación “olvidada por el Estado” y en concreto, dice la asociación, “el 80% de los jóvenes creemos que el Estado no presta atención a nuestras necesidades”.

Puede parecer que es más fácil el acceso a una vivienda en la España Vaciada. No es así

Carlos Muñoz explica que ‘Jóvenes por Cuenca’ se organizará a través de diez mesas de trabajo para abordar problemáticas diversas que van desde la defensa de los servicios públicos, la ecología y el medio ambiente o la solidaridad entre distintos grupos de edad. “Nos importa lo que ocurre con nuestros mayores, por ejemplo, cuando quitan oficinas bancarias”.

“En la provincia de Cuenca, al desempleo, las improbables posibilidades de formar una familia, la imposibilidad de acceder a una vivienda o el problema actual de la salud mental en los jóvenes, se le suman otras preocupaciones como la despoblación, la falta de oportunidades en la gran mayoría de pueblos conquenses, las carencias en el transporte público o la escasa oferta de ocio en las zonas rurales”.

Muñoz incide en algunos de esos aspectos. “Falta de acceso a la vivienda. Puede parecer que es más fácil el acceso a una vivienda en la España Vaciada. No es así. Muchas veces a los jóvenes la información no nos llega con claridad. Queremos explorar distintas vías para podernos quedar en los pueblos”.

También alude a las necesidades de ocio alternativo en las zonas despobladas. “Queremos explorar vías alternativas en la provincia de Cuenca porque muchas veces se concentra en las grandes ciudades. A veces en los pueblos no hay otra cosa que ir a tomarse algo al bar”.

Después, añade, “una de las preocupaciones de los jóvenes, pasan por el medio ambiente. No hay respuestas de movilidad sostenible para los jóvenes en la provincia”.

“Recuperar” el Consejo de la Juventud a falta de la prometida ley del PSOE

Este nuevo colectivo, para el que esperan sumar apoyos en próximas semanas gracias a una ronda de presentaciones en varios puntos de la provincia, valora positivamente la Ley regional de Despoblación, pero cree que falta información.

“Se dice que la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha es pionera. Puedo compartir el texto porque es un avance, pero el problema de los jóvenes y no digamos ya el de las personas mayores, es que no sabemos a dónde acudir. ¿Cómo va a ejecutarse? ¿Cuál es la ventanilla para las solicitudes?”, se pregunta Carlos Muñoz.

Reconoce que la norma pinta bien sobre el papel, pero reclama “participación” y en este aspecto aboga por “recuperar” el Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, suprimido en 2013 durante el Gobierno de Dolores de Cospedal. El actual partido en el Gobierno, el PSOE, no lo contemplaba en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones en 2019, aunque sí recogía el impulso de una Ley de Juventud en la región para, entre otras cosas, regular las relaciones entre las administraciones públicas y las asociaciones colectivos. Esta norma todavía no está sobre la mesa. En el cajón quedó una Ley de Participación Juvenil que llegó a estar en consulta pública allá por 2018 y que no ha prosperado hasta la fecha.

“Nos parece clave que los jóvenes, aunque no estemos en las instituciones, podamos participar en este órgano consultivo para tener voz”.

Este miércoles se presentan ante la sociedad de Cuenca en el Centro Cultural Aguirre de la ciudad, a las 19.15 horas en una mesa redonda bajo el lema ‘Los jóvenes de Cuenca toman la palabra’, en la que participan Jorge Ángel Heras, enfermero de Huete y tiktoker, el grupo musical Zarandea y la Red Social Rural ‘Puebloo’.

Es necesario confirmar asistencia para acudir de forma presencial al correo cuencaahorajovenes@gmail.com o cuencaahora@gmail.com, aunque está prevista la retransmisión del evento a través de Facebook y también en Instagram.